Ученые нашли новую взаимосвязь между фастфудом и диабетом / flickr.com / Good Chuck

Есть связь между проживанием в районах с высокой доступностью ресторанов быстрого питания и более высоким риском развития сахарного диабета второго типа. Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в журнале JAMA Network Open со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы имени Гроссмана в Нью-Йоркском университете.

В то же время, говорят ученые, большое число магазинов и супермаркетов, в которых продается здоровая пища, снижает заболеваемость диабетом второго типа.

Исследователи использовали данные, которые были получены от Управления здравоохранения ветеранов США от более чем девяти миллионов человек из 1,2 тысячи медицинских учреждений по всей стране. Ученые составили когорту из более чем четырех миллионов ветеранов без диабета на базе электронных медицинских карт за период с 2008 по 2016 год. Состояние здоровья каждого ветерана отслеживалось в течение 2018 года или до тех пор, пока человек не заболел диабетом или не умер.

Ученые также определили число ресторанов фастфуда, находящихся в шаговой доступности в тех городских районах, где проживали пациенты. Для пригорода учитывалось расстояние между домом и рестораном и домом, равное около 10 километрам, а в сельской местности — 16 километрам.

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Напомним, ранее Испанские ученые много лет наблюдали за рационом добровольцев и следили за изменением длины их теломер ‒ участков в хромосомах, которые обычно используют как маркер биологического возраста.

Исследователи оценивали, как именно рафинированные продукты и фастфуд влияют на длину теломер. Оказалось, что вероятность укорачивания теломер резко возрастала от группы с минимальным потреблением вкусных вредностей к группе с максимальным.