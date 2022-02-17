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Ученые нашли новую опасность высокого давления

17 февраля 2022, 03:54
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Как говорят бразильские ученые, скорость ухудшения работы мозга не зависела от продолжительности гипертонии, но есть другая четкая взаимосвязь.

Давление
Ученые нашли новую опасность высокого давление / ua.depositphotos.com

Высокое кровяное давление ухудшает память и вызывает расстройство мышления у людей среднего и пожилого возраста. О такой опасности гипертензии сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

К такому выводу пришли бразильские исследователи, которые опубликовали результаты научной работы в специализированном журнале Hypertension.

Ученые закончили анализ данных о семи тысячах взрослых человек в Бразилии, возраст которых составлял в среднем 59 лет. За участниками исследования наблюдали в течение почти четырех лет. Тестировались такие когнитивные функции, как память, беглость речи, внимание, концентрация и другие свойства, связанные с мышлением.

Оказалось, что систолическое артериальное давление в районе от 121 до 139 миллиметров ртутного столба и диастолическое давление от 81 до 89 миллиметров ртутного столба способствует тому, что ускоренно снижаются когнитивные функции у людей среднего и старшего возраста, которые не употребляли препараты для снижения давления.

При этом скорость ухудшения работы мозга не зависела от продолжительности гипертонии, то есть даже самые непродолжительные приступы высокого давления снижают когнитивные функции.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
здоровье артериальное давление организм
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