Ученые нашли новую опасность высокого давления

Ученые нашли новую опасность высокого давление / ua.depositphotos.com

Высокое кровяное давление ухудшает память и вызывает расстройство мышления у людей среднего и пожилого возраста. О такой опасности гипертензии сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

К такому выводу пришли бразильские исследователи, которые опубликовали результаты научной работы в специализированном журнале Hypertension.

Ученые закончили анализ данных о семи тысячах взрослых человек в Бразилии, возраст которых составлял в среднем 59 лет. За участниками исследования наблюдали в течение почти четырех лет. Тестировались такие когнитивные функции, как память, беглость речи, внимание, концентрация и другие свойства, связанные с мышлением.

Оказалось, что систолическое артериальное давление в районе от 121 до 139 миллиметров ртутного столба и диастолическое давление от 81 до 89 миллиметров ртутного столба способствует тому, что ускоренно снижаются когнитивные функции у людей среднего и старшего возраста, которые не употребляли препараты для снижения давления.

При этом скорость ухудшения работы мозга не зависела от продолжительности гипертонии, то есть даже самые непродолжительные приступы высокого давления снижают когнитивные функции.

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