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Ученые нашли новое средство от похмелья

18 января 2022, 01:33

Коллектив под руководством известного психиатра, доктора Эммерта Робертса (Emmert Roberts) изучил действия 23 веществ на группах испытуемых.

Похмелье
Похмелье / ua.depositphotos.com

Группа ученых Королевского колледжа в Лондоне назвала экстракт гвоздики относительно эффективным средством от похмелья. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Коллектив под руководством известного психиатра Эммерта Робертса (Emmert Roberts) изучил действия 23 веществ на группах испытуемых. В результате было выделено семь относительно эффективных препаратов, наиболее действенными из которых оказались экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол. При этом лишь первый не является лекарственным средством и доступен в свободной продаже. Впрочем, ученые признались, что проведенные исследования нельзя считать полноценными из-за малой выборки пациентов и нарушений в ходе испытаний.

В частности, в восьми исследованиях участвовали только мужчины, и ни в одном из них не участвовали люди старше 65 лет. Самым же эффективным средством убрать похмелье Эммертс назвал либо воздержание от алкоголя, либо умеренное его употребление.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Напомним, ранее врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью Главреду, как нужно употреблять алкогольные напитки во время праздников и оставаться вполне бодрым и дееспособным.

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здоровье похмелье организм
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