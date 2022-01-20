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Ученые нашли необычную пользу от употребления кофе

20 января 2022, 17:25

На пути через желудочно-кишечный тракт кофе оказывает на организм основные воздействия, говорят ученые - на желудочную, желчную и панкреатическую секрецию.

Кофе
Ученые нашли необычную пользу от употребления кофе / ua.depositphotos.com

Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе — от трех до пяти чашек в сутки — ничуть не вредит пищеварительной системе, а наоборот, уменьшает риск образования камней в желчном пузыре, панкреатита и некоторых заболеваний печени. Результаты такого исследования опубликованы в журнале Nutrients.

На своем пути через желудочно-кишечный тракт кофе оказывает три основных воздействия ‒ на желудочную, желчную и панкреатическую секрецию, которая необходима для переваривания пищи, на микробиоту кишечника и на сокращение стенок толстой кишки (процесс, необходимый для прохождения пищи через пищеварительный тракт).

Кроме того, анализ результатов 194 исследований продемонстрировал, что кофе при умеренном потреблении стимулирует процессы пищеварения и помогает прохождению через толстую кишку ‒ в том числе увеличивает количество "хороших бактерий" в кишечнике, снижает риск образования желчных камней, а также оказывает защитное действие на печень.

Результаты исследования также показали ‒ кофе стимулирует выработку пищеварительного гормона гастрина и соляной кислоты желудочного сока. Оба эти вещества помогают расщеплять пищу в желудке.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
здоровье кофе организм
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