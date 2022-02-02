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Ученые нашли два новых признака высокого уровня холестерина в теле

2 февраля 2022, 15:15
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Как говорят ученые, причина серьезных проблем с телом — это затрудненное поступление к ногам кровяных масс из-за высокого уровня холестерина.

Холестирен
Ученые нашли два новых признака высокого уровня холестерина в теле / ua.depositphotos.com

Повышенный уровень холестерина, с которым сталкиваются люди, склонные к малоподвижному образу жизни и неправильному питанию, можно определить самостоятельно по двум признакам на ногах. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

"Если вы заметили, что ногти на ногах стали хрупкими или замедлился их рост, но при этом никаких других изменений в образе жизни не произошло, это повод провериться", — говорят медики.

Как рассказали специалисты из Британского фонда сердца, причина вышеуказанного — затрудненное поступление к ногам крови из-за высокого уровня холестерина.

Второй фактор, который должен настораживать, — изменение внешнего вида кожи, который говорит о недостаточном притоке крови.

"При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют", — подытожили врачи.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

viber
здоровье холестерин организм
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