"Убрать целлюлит и отбелить анус": пластический хирург рассказал, какие операции делают политики в РФ

Зал заседаний Госдумы РФ / Reuters

Известный пластический хирург и заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, подробно объяснил, какие пластические операции делают политики –в первую очередь, российские.

"Политики много "работают лицом", потому наиболее востребованы операции на лице: подтяжка лица, филлеры, губы, скулы. Может быть, они делают и другие необычные операции, но мы этого не видим. Знаю, что в России некоторые высокопоставленные политики, в том числе депутаты, делают странные операции. Например, российские политики-мужчины убирают целлюлит на ягодицах и делают операции по отбеливанию ануса. Я точно знаю, что российские политики делают такие операции, например, вводят стволовые клетки, в том числе в ягодицы. Возможно, это присутствует и среди украинских политиков, но это только мои догадки", − говорит специалист.

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Напомним, ранее рассказал, делала ли легендарный украинский политик Юлия Тимошенко пластические операции.

"Все публичные люди, которые должны постоянно где-то выступать и быть на виду, вынуждены прибегать, как минимум, к "уколам красоты", а часто и к пластическим операциям", - сказал хирург.