Убийцы чувств и отношений: астролог рассказал, из-за чего могут разлюбить разные знаки зодиака

Астролог Влад Росс рассказал, что может разрушить отношения и брак с разными знаками зодиака / Главред, ua.depositphotos.com

Сохранить счастливую семью и крепкие отношения можно, если знать ключик к своему партнеру. В частности, если знать, чего в отношениях не прощает человек, находящийся рядом с вами. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, из-за чего каждый из знаков зодиака может разлюбить партнера и разрушить союз, чего он не потерпит в отношениях и предпочтет расстаться с человеком.

Овен

Овен не любит двурушничества, но ценит прямоту и умение держать слово. Он терпеть не может колебаний, двойственности и необязательности. Женщина-Овен не любит мужчин-тряпок, отличающихся нерешительностью. Ей нужен мужчина с волевым характером.

Телец

Телец не сможет быть рядом с человечком, неспособным дарить подарки, особенно украшения. Телец не переносит скряг. Также он не любит пустого холодильника – у него всегда должен быть запас продуктов. Телец, у которого очень экономная жена, вряд ли будет ею доволен. Также Тельца раздражает неряшливость.

Близнецы

Близнецы не переносят отсутствия гибкости в партнерах. Их раздражает, когда партнер не может подстроиться, не может менять планы, тяжелый на подъем. Также Близнецы терпеть не могут молчунов, людей, не высказывающих свое мнение. А главное – они не любят, когда на них давят авторитетом и постоянно поучают.

Рак

Рак терпеть не может расточительности. Он все тащит в дом, в семью, любит экономить и рядом с собой хочет видеть такого же человека. Раку важно вовремя отдавать долги, иначе рискуете не просто испортить отношения, а нажить себе врага на всю жизнь.

Лев

Лев страшно не любит скряг, как и Телец. Он не понимает, как можно экономить на всем, потому экономные люди не для Льва. Кроме того, Лев не любит людей, которые не ведут светскую жизнь и не бывают в обществе: на вечеринках, в ночных клубах и театрах. Лев всегда должен быть в центре внимания, а если супруг не дает ему реализовать эту потребность и держит Льва в золотой клетке, отношения будут очень сложными.

Дева

Деву раздражает необязательность в людях. Если на встречу с Девой опоздать на полчаса, да даже на пять минут, можно стать ее врагом. Дева очень любит критиковать других, но терпеть не может, чтобы критиковали ее. Причем даже небольшие замечания будут злить ее. Дева не любит лентяев, а, соответственно, ее будет раздражать вторая половина, ведущая "диванный образ жизни".

Весы

Весы терпеть не могут одиночек, у которых нет компании и общения. Весы с такими людьми не могут долго быть вместе. Для Весов очень важно общественное положение человека, который рядом с ними. И Весы, как и Тельцы, не любят неряшливость. Рядом с женщиной-Весами всегда должен быть подтянутый мужчина, в костюме, выглаженный, вычищенный, холеный, такой себе денди. Если же мужчина не очень опрятный, с бородой, то женщина-Весы с таким не сможет мириться.

Скорпион

Скорпион очень ревнив и любит контролировать вторую половину, но терпеть не может, чтобы ревновали его. Он никогда не согласится стать собственностью в руках мужа или жены, из-за этого в отношениях со Скорпионом часто возникают всякие конфликты. Самое главное, с чем не станет мириться Скорпион, так это холодность партнера в сексе. Фригидные люди не для Скорпиона. Скорпион также обращает внимание на мелочи, например, запахи, и, если ему не понравится запах человека, то все, это не его человек. Ему нужно, чтобы совпадала энергетика, чувство запаха, сексуальность. Кроме того, Скорпион не прощает измен и предательств.

Стрелец

Стрелец терпеть не может раздвоенности, размытости, рассеянности, необязательности. Он не может мириться с двуличными людьми. Он жутко не любит, чтобы его поучали, но он сам стремится поучать всех. Еще Стрелец безумно не любит, когда его отвлекают от дороги, когда он за рулем – это просто неприемлемо. В отношениях ведущим всегда является Стрелец, а его вторая половина – ведомый. Стрелец должен быть авторитетом в отношениях и не допустит, чтобы своим авторитетом давил на него супруг. Стрельца нельзя ругать и критиковать – его можно только хвалить и говорить, что он самый умный.

Козерог

Козерог терпеть не может безответственных людей. Он честолюбив, ценит свое время, работу и искренне не понимает, как можно откладывать на завтра дела, которые можно сделать прямо сейчас. Козерог не терпит, когда ему отдаются приказы сверху – он сам стремится управлять и диктовать правила. Он не допустит, чтобы над ним доминировали. Козерог не любит подчиняться.

Водолей

Водолей больше всего в отношениях не любит, когда его начинают контролировать. Вопросы о том, где он, что делает, с кем, просто недопустимы. Проверки, просматривание смс, попытки шпионить – этого Водолей не потерпит. Он любит и ценит свободу, и как только ее у него пытаются отобрать, ограничить, он начинает сторониться таких людей. Также Водолей не потерпит предательства и сплетен за спиной.

Рыбы

Для Рыб самое главное, чтобы им не навязывали что-то и не пытались взывать к их чувству долга. Рыбы не могут жить по часам и каким-то нормам – они живут по наитию, чувствами и эмоциями. Они не могут простить людям сухости. Человек-телеграфный столб, без чувств и эмоций, без любви – таких Рыбы точно не смогут терпеть рядом с собой. Также они не потерпят интриги, тайные сплетни и разговоры за спиной. Рыбы очень ценят комфортный образ жизни, а если партнер лишает их такового, они этого не прощают. Также Рыб раздражают люди, которые над ними нависают и заставляют работать, ведь меньше всего в этой жизни Рыбы хотят работать.

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