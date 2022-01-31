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"Убивает" память и увеличивает риск слабоумия: диетолог назвала продукты, ускоряющие старение мозга

31 января 2022, 04:22
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Эксперт рекомендует отказаться от 3 продуктов.

головная боль, одиночество
Названы продукты, ускоряющие старение мозга / pixabay.com

Некоторые продукты могут ускорить старение мозга. Диетолог Серена Пун назвала три продукта, вызывающих в организме воспаление.

"Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар (сахар и сиропы, добавленные в продукты при обработке или переработке), переработанное мясо и рафинированные углеводы, распространенные в стандартном рационе", — передает слова эксперта Eat This, Not That!

Пун объяснила, что употребление слишком большого количества сахара "убивает" память и увеличивает риск слабоумия.

По ее словам, сахар можно найти почти всюду: от напитков и десертов - до заправок для салатов, замаскированных под "полезные".

"Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара", — посоветовала она.

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Другим компонентом, от которого следует отказаться, диетолог считает рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. Такие углеводы не обладают питательной ценностью, добавила она. Они изменяют функции в нескольких областях мозга.

Кроме того, она призвала отказаться от полуфабрикатов переработанного мяса.

Напомним, ранее ученые из Каролинского института (Швеция) рассказали о том, как физические упражнения могут быть полезны в борьбе с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.

Автор: Сергей Кущ
viber
диетолог мозг
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