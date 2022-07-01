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Убирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содой

1 июля 2022, 04:17

Мы нашли 3 рецепта, которые точно вас удивят.

сода, лимонная кислота
Где применить соду и лимонную кислоту / скриншот

Лимонная кислота и сода есть на каждой кухне, но мало кто знает, что их сочетание может творить невероятные вещи.

Главред собрал 3 рецепта, которые пригодятся каждому.

Убирает накипь

Добавим стакан уксуса и вуаля - вы с легкостью избавитесь от накипи на чайнике. Вам понадобится: 1 столовая ложка соды, 1 столовая ложка лимонной кислоты и стакан уксуса на литр воды.

Наполните чайник водой, добавьте соду с лимонной кислотой и вскипятите. Остатки накипи вы с легкостью можете убрать мочалкой. Такой раствор разбивает даже каменные соляные отложения.

Моющее средство

Рецепт универсального средства прост:

  • сода;
  • лимонная кислота;
  • уксус.

Этот способ хорош тем, что ингредиенты находятся всегда под рукой, дешевые, экологически чистые. Важно при использовании данной смеси надевать на руки резиновые перчатки, чтобы не повредить кожу рук.

Убирает ржавчину

Первое, что нужно сделать, это очистить поверхности от грязи и обезжирить. Для это можно использовать моющую губку, сетку для мытья посуды и моющее средство. Для приготовления раствора необходимо взять пластиковый контейнер, куда поместятся все предметы для удаления ржавчины.

Читайте такжеКак сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизнуНаливаем в этот контейнер необходимое количество теплой вода, градусов 60 - 40 по Цельсию. С объемом воды перебарщивать не стоит, так как лимонной кислоты потребуется много.

Добавляем порошок лимонной кислоты из расчета 60-80 грамм на 100 мл воды. Засыпаем в воду и размешиваем до полного растворения.

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