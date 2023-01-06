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Убираем тормоза, зависания и сбои: как почистить ноутбук от пыли дома

6 января 2023, 04:30
Если вы не знаете, как почистить ноутбук от пыли, воспользуйтесь простыми советами, которые могут восстановить эффективную работу компьютера.
Ноутбук
Как почистить ноут от пыли – простые способы и советы / УНИАН

Бывает, мы сталкиваемся с ситуацией, когда вполне рабочий ноутбук, который хорошо выполнял свои функции пару лет, вдруг начал зависать, тормозить или даже сам по себе выключаться. Часто проблема в том, что компьютер забился пылью. После того, как самостоятельно почистить ноутбук от пыли, он снова начнет нормально работать.

Что если не чистить ноутбук от пыли

Причиной сбоев в работе ноутбука может стать перегрев процессора. Во время интенсивной работы центральный и графический процессор могут существенно нагреваться и нуждаться в дополнительном охлаждении. Обеспечивает это охлаждающая система, которую периодически надо очищать от пыли.

Когда ноутбук находится на столе, он правильно охлаждается, но собирает с поверхности стола пыль, которая потом попадает на лопасти вентилятора и оказывается между ребрами охлаждающего радиатора. Пылинки накапливаются и уплотняются, после чего образуется слой пыли.

Если не чистить ноутбук внутри вовремя, пыль закрывает воздушный поток, а система охлаждения прекращает работать. Температура может стать выше допустимых значений, защитные механизмы включаются, а устройство, которое перегрелось, начинает работать в более щадящем режиме или вовсе отключается. Ноутбук полностью отключается, когда уровень перегрева становится уже критическим. Поэтому обычная пыль может помешать вашей работе за ноутбуком или же вовсе привести к его поломке.

Чем можно почистить ноутбук от пыли в домашних условиях

Салфетки, ватные палочки

Они вам понадобятся, чтобы почистить лопасти кулера и радиатора.

Пылесос или баллончик со сжатым воздухом

Пылесос должен поддерживать режим реверса. Баллончик со сжатым воздухом, который может стать заменой пылесосу, можно купить во многих магазинах, где продаются компьютеры. Обычно они недорогие.

Кисточка

В принципе, для очистки ноутбука подойдет любая мелкая кисть, не оставляющая ворсинок.

Ноутбук лучше чистить на обычном столе, чтобы не потерять какие-то винтики. Иначе потом возникнут проблемы со сбором устройства.

Если не помните, что где находилось и было установлено, заранее фотографируйте весь процесс.

Как часто чистить ноутбук от пыли

В качестве профилактики чистить ноутбук от пыли советуют не менее 1-2 раз в год. Идеальный вариант – раз в полгода. Если ноут шумит, время от времени выключается или постоянно зависает, нужно немедленно проводить очистку.

Как почистить ноутбук от пыли, не разбирая его

Можно провести поверхностную очистку вашего ноутбука. Понадобятся уже вышеперечисленные пылесос, баллончик или фен. Пригодятся и специальные чистящие салфетки.

Нужно почистить вентиляционную решетку на днище и решетку на боку, откуда идет выдувание воздуха. Проводить их очистку нужно в первую очередь.

Обратите внимание – если ноут не чистился больше трех лет, поверхностную очистку лучше не проводить. При использовании такого метода вся плотная пыль может оказаться на вентиляторе и вывести его из строя.

Алгоритм действий будет следующим:

Отключение ноутбука

Ноут ставится ребром, как книга

Пылесос по очереди ставится к вентиляционным решеткам. Пылесос удерживается у каждой из решеток по 2 минуты.

Процедуру можно повторить с феном у радиатора, после чего снова поработать пылесосом.

Для очистки входного вентиляционного отверстия хорошо подойдет баллончик со сжатым воздухом. Носик вводится в отверстия и сдувает пыль с вентилятора.

После проведения очистки можно почистить дисплей и клавиши, тщательно протерев их салфетками от грязи.

ноутбук
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