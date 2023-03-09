Уберечь от поломок: три правила, которые сохранят исправность стиральной машины

Сложно найти человека, который не пользовался бы стиральной машиной в современном мире. Однако эта техника довольно деликатная и важно знать, как пользоваться.

Что категорически нельзя делать со стиральной машиной / pixabay.com

Для того, чтобы не обрекать стиральную машину на поломки и продлить ей жизнь - достаточно знать о главный запретах в пользовании и соблюдать их.

Что категорически нельзя делать со стиральной машиной - начнем с запретов

Самым главным правилом стирки в стиральной машине является отбор вещей и проверка карманов. Именно лишние предметы могут повредить барабан и значительно сократить срок техники.

Для того, чтобы избежать поломок, важно проверять карманы одежды перед стиркой, застегивать молнии. Особенно опасны для барабана машины предметы из металла, острые предметы и всяческий мусор из карманов.

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Какой должен быть перерыв между стирками в стиральной машине - во избежание перегруза

Как известно - вещи необходимо сортировать по цветам, разделяя на три категории: цветное, белое и темное. Стирать эти категории нужно отдельно. Для того, чтобы машина успевала "отдыхать" перерыв между стирками должен составлять около 1,5-2 часов.

Сколько одежды можно стирать в стиральной машине - важное правило

Бывают случаи, когда загрузить в стирку хочется всё и сразу, однако до края заполнять барабан стиральной машины не стоит - он не выдержит такой нагрузки. Современная техника способна выдерживать около 12 кг сухого белья, однако эксперты не советуют идти на поводу рекламным заявлениям и не перегружать стиральную машину. Желательно заполнять 2/3 от указанной вместительности, тогда исправность стиральной машины обеспечена.

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