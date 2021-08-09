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"Украина борется с боевиками, а не тренирует": у Зеленского резко ответили Лукашенко

9 августа 2021, 18:49

По словам Никифорова, Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Лукашенко.

Сергей Никифоров
Сергей Никифоров высказался о нападках Лукашенко / Офис президента

В Офисе президента Украины отреагировали на слова Александра Лукашенко относительно того, что в стране готовят боевиков против Беларуси.

Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Владимир Зеленский считает соответствующее заявление-безосновательным.

По его словам, сейчас правительство Украины направляет свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны и возвращение ее суверенитета.

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко украинский президент считает безосновательными", - заявил спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Президент Украины допускает мысль, что соответствующими заявлениями Лукашенко пытается отвести взгляд общества от событий, которые сегодня происходят на территории Беларуси.

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"Украина остается верным другом и поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а в политические процессе других стран, в том числе Беларуси - вмешиваться", - подчеркнул представитель президента Зеленского.

Любые недружественные действия со стороны Лукашенко, по словам Никифорова, будут иметь мощный ответ со стороны Украины и мирового сообщества.

Заявления Лукашенко об Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Глава Беларуси Александр Лукашенко не исключил признания захваченного Москвой Крыма территорией России. Политик считает, что у него теперь "развязаны руки" по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску. За ним "не заржавеет" в том случае, если такое решение примет крупный российский бизнес.

Лукашенко лично обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он, дескать "поставляет боевиков" и "оружие" на территорию республики Беларусь. Причем, как утверждает он, Зеленский якобы "поставляет" и "взрывчатку".

Владимир Зеленский Александр Лукашенко Сергей Никифоров
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