"Украина борется с боевиками, а не тренирует": у Зеленского резко ответили Лукашенко

По словам Никифорова, Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Лукашенко.
В Офисе президента Украины отреагировали на слова Александра Лукашенко относительно того, что в стране готовят боевиков против Беларуси.
Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Владимир Зеленский считает соответствующее заявление-безосновательным.
По его словам, сейчас правительство Украины направляет свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны и возвращение ее суверенитета.
"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко украинский президент считает безосновательными", - заявил спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Президент Украины допускает мысль, что соответствующими заявлениями Лукашенко пытается отвести взгляд общества от событий, которые сегодня происходят на территории Беларуси.
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"Украина остается верным другом и поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а в политические процессе других стран, в том числе Беларуси - вмешиваться", - подчеркнул представитель президента Зеленского.
Любые недружественные действия со стороны Лукашенко, по словам Никифорова, будут иметь мощный ответ со стороны Украины и мирового сообщества.
Заявления Лукашенко об Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Глава Беларуси Александр Лукашенко не исключил признания захваченного Москвой Крыма территорией России. Политик считает, что у него теперь "развязаны руки" по Украине, так как Киев негативно относится к официальному Минску. За ним "не заржавеет" в том случае, если такое решение примет крупный российский бизнес.
Лукашенко лично обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он, дескать "поставляет боевиков" и "оружие" на территорию республики Беларусь. Причем, как утверждает он, Зеленский якобы "поставляет" и "взрывчатку".