У Зеленского не исключают провокаций в ОРДЛО во время "эвакуации"

Михаил Подоляк не исключает провокаций на Донбассе

В Офисе президента не исключают того, что эвакуация из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) может быть элементом провокации.

В частности, для того, чтобы обстрелять одну из эвакуационных колонн, чтобы обвинить в этом украинскую сторону, заявил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это очень тревожная ситуация, которая не сводится просто к пропаганде. Украина не хочет войны и точно не собирается осуществлять какие-либо наступательные операции на Донбассе", - отметил он.

По его мнению, оккупационные силы применяют всю свою фантазию, чтобы хоть как-то оправдать свои провокационные действия, направленные на обострение.

"Что это за так называемая "эвакуация"? Вполне вероятно, что оккупанты сами же обстреляют одну из таких "эвакуационных" колонн, чтобы обвинить Украину. Это очевидный мотив. Мы призываем российскую сторону оставить Донбасс в покое, выполнять свои переговорные обязательства и если кого и "эвакуировать" из ОРДЛО, так это свою военную технику, своих диверсантов и своих оккупационные структуры", - добавил Подоляк.

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Признание Россией "Л/ДНР"

Государственная Дума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за инициированный фракцией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных российским государством районах Донбасса.

В ответ Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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