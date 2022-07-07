У ваших отношений нет будущего: ТОП-5 неочевидных признаков

Отношения без будущего - главные признаки / pixabay.com

Есть ли будущее у отношений порой понять очень сложно: сердце твердит одно, мозг – другое, а лучшие подружки – совершенно третье, причем у них-то информация всегда на сто процентов проверенная.

Однако если отбросить все лишнее в сторону, можно выделить определенные признаки, которые помогут понять, стоит ли продолжать отношения с мужчиной.

Главред расскажет о "красных флагах" в отношениях, которые помогут определить, что пора прекращать отношения.

1. Ваши отношения были идеальными с самого первого дня во всех смыслах

Страсть такая, что аж искры летят, полное сексуальное совпадение, каждое расставание (даже на несколько часов), как прощание навсегда – все это звучит очень романтично, и каждая женщина, начитавшись любовных романов, втайне мечтает вступить в подобные отношения. Однако психологи спешат остудить любовный пыл: сильная привязанность и полная идиллия на первых порах может быть признаком того, что отношения закончатся, когда закончится конфетно-букетный период. Некоторые пары таким стремлением к совершенству могут подсознательно скрывать реальные проблемы, которые зреют между ними, ведь в сказке просто нет места для бытовых ссор и обид. Но правда в том, что отношения должны развиваться, и многие пары принимают это и учатся жить вместе. "Сказочные принцы и принцессы" болезненно воспринимают окончание "медового месяца", и быстро разочаровываются друг в друге, как только становится понятно, что не быть им героями романтической комедии с идеальной свадьбой в конце.

2. Вы верите, что он изменится

Если мужчина на первом свидании вам говорит, что не хочет создавать семью и заводит детей, а в ваших планах на ближайшие пять лет – свадьба и пара милых карапузов, не стоит вступать с ним в отношения. Можно бесконечно долго закрывать глаза на принципиальные различия в ваших взглядах и ценностях, можно верить, что сила вашей любви исцелит его, но на деле таких чудес не бывает. Вы просто потратите свое драгоценное время на человека, с которым вам изначально было совершенно не по пути.

Как понять что пора прекратить отношения / pixabay.com

3. В ваших отношениях нет места компромиссам

Когда партнеры любят и уважают друг друга, они без страха отстаивают свою позицию. В то же время они заинтересованы в том, чтобы конфликт или спорный вопрос был разрешен максимально эффективно и с наименьшими "потерями" для каждого из них. Тогда и наступает время для компромиссов, которые стоит искать сообща. Если же в ваших отношениях один партнер постоянно гнет свою линию, а другой вынужден подчиняться (даже из благих побуждений вроде "лучше промолчу, не хочу ссориться"), рано или поздно более слабый растворится в более сильном. Такие отношения могут длиться годами, но будущего они определенно иметь не будут.

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4. Вы постоянно ссоритесь из-за бытовых вопросов

Даже если вы придерживаетесь абсолютно патриархальных взглядов на отношения, где мужчина зарабатывает, а женщина за ним ухаживает, в паре все равно найдутся бытовые вопросы, требующие совместного разрешения. Если один партнер регулярно уклоняется от своих домашних обязанностей под различными предлогами, или же не считает необходимым помочь, если этими делами занимается его половинка, то у психологов для такой пары плохие новости. Такие отношения обречены, так как между партнерами нет желания сопереживать друг другу (после работы все устают, а готовить борщ и убирать в доме идет кто-то одна) и нет планов вместе свить, обустроить и поддерживать семейное гнездышко.

Как понять, стоит ли продолжать отношения с мужчиной/ pixabay.com

5. Ваш партнер вас раздражает

У всех бывают плохие дни. Все имеют право немного выпустить пар и просто побыть в одиночестве. Но если в сложных жизненных ситуациях вы предпочитаете одиночество, а не компанию любимого человека, который может вас поддержать, то стоит задуматься, а любимый ли он? Вы уверены, что вы хотите строить подобие будущего с человеком, который и в горе и в радости не вызывает у вас ничего сильнее банального раздражения?

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