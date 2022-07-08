У РФ не останется шансов: астролог спрогнозировала дату начала распада России

Астролог предсказала дату начала распада России/ pixabay.com, Reuters

Процесс распада страны-агрессора России начнется только после 2023 года.

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая. Она отмечает, что именно тогда начнутся неизбежные процессы, которые приведут к глобальным изменениям. И эти процессы спровоцируют либо революционные движения в РФ, либо развал страны на отдельные части.

По словам Медвецкой, в тот период времени будет происходить трансформация антидемократических, тоталитарных, империалистических режимов.

"Не обещаю, что они трансформируются просто в конце марта, потому что всё же Плутону нужно много времени на его миссии. К тому же с лета 2023 по январь 2024 года он станет ретроградным и на пол года вернется снова в знак Козерога. Но процесс уже будет запущен, а размах начнет приобретать с 2024 года", – пояснила астролог.

Однако, по ее словам, стоит предусмотреть детали, как именно будут происходить эти процессы в России. Ведь астрология указывает не четкие детали, а направление развития событий, подчеркнула Медвецкая.

"Возможно (это будут – ред.) внутренние революции, возможно восстание и отделение независимых республик. Вариантов много, но это не главное", – добавила астролог.

Напомним, ранее астролог назвала дату мощного обострения войны с Россией и начало новой бойни. Активные боевые действия продлятся в Украине до конца 2022 года. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, обострения и новой бойни с оккупантами стоит ждать в середине августа.

Также ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что аннексированный Россией Крым вернется в Украину уже в обозримом будущем, причем РФ отдаст его сама.

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