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У Порошенко отреагировали на подозрение и обвинили Зеленского в "неполноценности"

20 декабря 2021, 18:39

В Евросолидарности назвали новое подозрение прости бывшего президента "политическим заказом Зеленского".

Порошенко
Евросолидарность отреагировала на подозрение Порошенко / УНИАН

Партия Европейская солидарность прокомментировала подозрение в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В опубликованном на сайте партии заявлении говорится, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно выбрал момент загранкомандировки Порошенко.

"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", — заявили в партии.

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В Европейской солидарности также подчеркнули, что новое подозрение Порошенко — это "политический заказ от Зеленского".

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Порошенко не вручили подозрение лично

Отметим, в пятницу, 17 декабря, следователи Государственного бюро расследований пытались вручить экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из "ЛДНР", но он "проигнорировал правоохранителей".

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений сотрудники ГБР рядом с Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

В ГБР подчеркивают, что следователи действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, в том числе касательно вызова чиновников и вручения соответствующих сообщений.

В пресс-службе Петра Порошенко заявила, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

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