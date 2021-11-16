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У одиозного нардепа Кивы отобрали наградное оружие

16 ноября 2021, 19:40

Монастырский добавил, что будет лишать прав на наградное оружие в случае нарушения закона.

Кива
У Кивы отобрали наградное оружие / УНИАН

У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы отобрали наградной пистолет. Его выдали ему в 2015 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в Facebook.

"Сегодня подписал приказ, которым лишил нардепа Киву права на наградное оружие, которое ему выдали в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени государства", - заявил министр.

Монастырский добавил, что будет лишать прав на наградное оружие в случае нарушения закона.

"Перед законом все равны, в том числе и народные депутаты. Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокаций или раздувать ненависть в обществе", - заявил он.

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Читайте такжеВ честь Дня освобождения Киева Кива "расстрелял" Степана Бандеру

15 октября - в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры - Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.

Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата.

По факту стрельбы из автомата против Кивы было открыто уголовное дело.

Справка. Степан Бандера - это украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения в Западной Украине.

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