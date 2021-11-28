У Кличко назвали условие работы общественного транспорта зимой

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Запрещена работа общественного транспорта без отопления сообщает Официальный портал Киева.
Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:
- недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
- организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.
Автор: Екатерина Трохимчук