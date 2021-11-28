У Кличко назвали условие работы общественного транспорта зимой

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Запрещена работа общественного транспорта без отопления сообщает Официальный портал Киева .

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