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У Байдена ответили по новой дате нападения России на Украину

16 февраля 2022, 00:11
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Ранее сам Байден призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину и признал, что вторжение российских войск в Украину возможно.

Танки, Россия
В Белом доме пока молчат о новіх датах наступления РФ / Reuters

У США нет новой даты нападения России на Украину. Об этом 16 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался в твиттере Белого дома.

Отметим, сегодня с обращением по ситуации в Украине выступилп Президент США Джо Байден. В своем обращении Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договоренности с Россией по безопасности при их достижении.

"На этих выходных я снова разговаривал с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжить дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, США и странами Европы для решения проблем безопасности", - отметил он.

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Американский президент призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину. Джозеф Байден признал, что вторжение российских войск в Украину возможно.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

Больше о возможном вторжении РФ:

viber
Джейн Псаки вторжение России Джо Байден
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