У четырех знаков зодиака в октябре перевернется жизнь: астролог сказал, кому ждать перемен

Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам зодиака середина осени 2023 года принесет огромные перемены в жизни и судьбоносные события.

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Для Скорпиона и еще трех знаков зодиака октябрь-2023 станет переломным периодом в жизни, считает астролог Влад Росс / Главред

Середина осени 2023 года для нескольких знаков зодиака обещает быть крайне важным периодом в жизни, который будет отмечен судьбоносными событиями и большими переменами. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, знаковые события и трансформации в октябре 2023-го произойдут в жизни следующих знаков.

Прежде всего, по мнению астролога, середина осени будет важной для Скорпиона, поскольку в октябре полностью преобразится его жизнь, прежде всего, его карьера.

"В этом месяце Скорпион может смело делать крупные ставки, в том числе финансовые, и добиваться больших успехов. Он может организовать новый бизнес и браться за новое дело, особенно во второй половине октября, после 12-го числа, когда Марс войдет в этот знак зодиака. Многое преобразится в жизни Скорпиона во вторую и третью декады месяца, поскольку 11 сентября Плутон, управляющий Скорпионом, разворачивается и переходит из ретроградного в директное движение", – считает Влад Росс.

Скорпиону в октябре очень многое будет удаваться, его ждет большой успех, убежден астролог.

"Для Скорпиона это будет жизненный пролом, прорыв", – резюмировал Росс.

Вторым знаком зодиака, который, по прогнозу астролога, в октябре-2023 будет ждать важный удачный период, будет Водолей.

"У Водолеев супер-классный период в середине осени, особенно для обучения, дальних странствий, поездок и путешествий", – отметил Влад Росс.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о том, для каких знаков зодиака октябрь-2023 будет судьбоносным периодом:

Третий знак, для которого середина осени станет во многом определяющим периодом в жизни, будет Дева, считает астролог.

"У Дев в это время случится любовь, счастье и удача в финансовых делах. Прекрасное время для капиталовложений", – пояснил Влад Росс.

Кроме того, октябрь принесёт важные события Раку, утверждает астролог.

"Раку в середине осени нужно будет принять важные решения, касающиеся семейной жизни, вопросов недвижимости, ее покупки и продажи. Это будет важный момент в семейной жизни Рака, когда он может обзавестись хозяйством, переехать из одного города в другой или сменить квартиру на загородный дом. Раку в это время стоит решать вопросы, касающиеся ремонтов, изменения жилья – во всем этом его ждет большой успех", – считает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на октябрь 2023 года и рассказал, какие испытания принесут солнечное и лунное затмения, которые произойдут в этом месяце. Кроме того, астролог составил подробный гороскоп на октябрь-2023 для всех знаков зодиака и рассказал, кому будет сопутствовать большая удача в этом месяце.

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