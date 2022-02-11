У 32% пожилых людей коронавирус вызывает появление новых болезней: по каким органам бьет ковид

Коронавирус вызывает появление новых болезней у каждого третьего пожилого человека, который им переболел / УНИАН, Reuters

У трети пожилых людей после коронавируса появляется по крайней мере одна новая проблема со здоровьем, которая требует медицинской помощи.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о состоянии здоровья 133 366 человек в возрасте 65 лет и старше, которые ранее перенесли ковид, пишет MedicalXpress.

В выборку вошли люди, у которых обнаружили COVID-19 до 1 апреля 2020 года. Чтобы изучить их дальнейшее состояние и изменения в здоровье, ученые использовали данные медицинского страхования этих людей. После этого полученные данные сравнили с группами с диагнозом "вирусное заболевание нижних дыхательных путей".

Ученые фиксировали, какие новые состояния появлялись у людей после перенесенной болезни в постострый период – то есть с 21 дня после обнаружения вируса в организме. Таким образом им далось вычислить, риск появления каких болезней есть у людей пожилого возраста после ковида.

Как показали результаты, одна или несколько новых болезней появились у 32% пожилых людей, переболевших коронавирусом. Чаще всего после перенесенного COVID-19 у людей старшего возраста страдают сердце, почки, легкие и печень, а также могут появляться осложнения психического здоровья.

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После COVID-19 у пожилых людей могут возникнуть следующие проблемы:

дыхательная недостаточность,

утомление,

высокое кровяное давление,

диагнозы психического здоровья.

Ранее ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус. Этот симптом чаще встречался среди людей, которые курят и употребляют не менее двух порций алкоголя в день, а также среди женщин.

Напомним, ряд украинских аптек начал продавать таблетки от коронавируса Молнупиравир. В Минздраве заявили, что препарат, который появился на прилавках, не зарегистрирован в Украине – он может быть подделкой и представлять опасность здоровью людей.

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