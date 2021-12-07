Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

Тяжелым больным COVID-19 понадобится 5 лет на восстановление / Reuters

На восстановление переболевших на COVID-19 в тяжелой форме может потребоваться 5 лет. И только через это время они смогут вернуться к нормальной жизни. Речь идет о пациентах, которые находились в интенсивной терапии

Об этом заявил член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучери, пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что большинство людей, которые сейчас попадают в интенсивную терапию – это пациенты, которые раньше решили не вакцинироваться. По его словам, в этом списке есть также много беременных женщин.

Кроме этого, Путучери рассказал, что сейчас в реанимацию попадает все больше молодежи.

"Это молодежь – подавляющее большинство из них выживают, 60% наших пациентов выживают. Но это выживание дорого стоит и требует реабилитации. Мы не имеем персонала, ресурсов для реабилитации этих пациентов. Так, может пройти до 5 лет, прежде чем они вернутся к нормальной жизни", – рассказал Путучери.

Реклама

Читайте такжеКоронавирус на третьем месте среди причин смертей в Украине – НАНРанее врач рассказала, что человек может одновременно инфицироваться и гриппом, и COVID-19. В таком случае симптомы могут наложиться друг на друга, и это существенно ухудшит ситуацию с дальнейшим лечением. Поэтому очень важно как можно скорее обращаться в больницу.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 6 декабря, изменились правила карантина. В частности, отныне срок действия "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего получение одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче – всего 30 дней.

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