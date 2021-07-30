"Ты подонок": Милованов и Данилюк подрались на дне рождении - СМИ

Милованов и Данилюк / facebook.com/vik.chumak

Советник председателя Офиса президента Украины Тимофей Милованов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался на дне рождении.

Как сообщает Украинская правда, драка произошла на праздновании дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов.

"Перед этим Милованов и Данилюк отошли в сторону и говорили. В результате мужчины начали ссориться. После этого Данилюк попросил Милованова оставить праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения", - отмечает издание.

В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?".

После этого бывший секретарь СНБО ударил советника председателя ОПУ с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

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Как сообщает УП, Данилюка и Милованова разнимал депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

В результате Трепак вывел Милованова с праздника. Советник Ермака получил повреждения брови.

Что предшествовало скандалу

Отметим, 29 июля экс-министра финансов Александра Данилюка не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности. Такое решение приняли на заседании конкурсной комиссии, которую возглавляет внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

"Мы допускаем 48 кандидатов. Мы старались быть максимально лояльными в рамках закона. Если человек ошибся в автобиографии или справка под вопросом – мы всех допускали, чтобы создать максимальную конкуренцию", – сказал Милованов.

Милованов сказал, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.

"У нас есть два письма от Министерства образования и науки и от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) о несоответствии. Поэтому мы 11 человек не допускаем, 48 допускаем", — сообщил он.

Милованов отметил, что допуск Данилюка будет нарушением прямой нормы закона и приведет к обжалованию результатов конкурса. Он сказал, что диплом Данилюка из Университета Индианы не является нострифицированным, не является подтвержденным.

Милованов предложил либо допустить всех кандидатов и попросить их исправить документы, либо не допускать Данилюка к конкурсу. Комиссия проголосовала за второй вариант.

Позже, в эфире одного из телеканалов Милованов и Данилюк устроили шумную перепалку. Данилюк обвинил комиссию в манипуляции.

Председатель комиссии Тимофей Милованов с ним не согласился. Из-за этого у него с экс-министром финансов, которого не допустили к отбору, вспыхнула ссора.

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Данилюк считает, что отбор председателя Бюро экономической безопасности – это ответственность именно Тимофея Милованова.

"Твоя ответственность будет в том, что этот орган возглавит человек, который будет полностью контролируемым и будет давить на бизнес. Ты воспитывал людей с экономическим образованием. Что они будут делать? Наблюдать, как люди будут уничтожать экономику? Зачем это делать", – сказал Данилюк.

Милованов заверил, что никаких манипуляций не было.

"Я тебя очень уважаю, жаль, что так произошло и ты не прошел, но прошли некоторые сильные люди. Ты на меня сердишься и оскорблен, ведь не прошел по документам. Действительно, это сложная ситуация. Я бы на твоем месте тоже подозревал, что это политическое решение. Однако я и все члены комиссии стараемся соблюдать закон", – ответил ему глава комиссии.

Милованов пояснил, что для этого сам настоял на том, что тестирование должно быть только электронное. Также будет практическое задание, несмотря на то, что его пытались сбить.

Ранее писали, что народный депутат Сергей Шахов ("Довіра") и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов устроили перепалку в прямом эфире на телевидении.