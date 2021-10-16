Твердый и жидкий шампунь: трихолог объяснила, какое средство лучше

В твердых шампунях нет SLS, консервантов и вредных химических компонентов - это очень привлекает женщин. Но есть в этих средствах и свои минусы.
Твердые шампуни становятся все более популярными среди женщин. Они выглядят как кусок мыла, а хватает их на несколько месяцев постоянного использования. Журналисты ТСН разобрались, действительно ли эти средства для волос так хороши и отличаются ли они от жидких шампуней.
Твердые шампуни часто делают своими руками. В них добавляют натуральные экстракты, а еще травы, например, молотый тимьян или крапиву.
В обычных жидких шампунях дает пену и вымывает грязь ассорти поверхностно-активных веществ (ПАВ). В твердые шампуни добавляют кокосульфат. Если этого вещества добавить слишком много, то кожа головы может чесаться, а волосы будут выпадать.
Привлекает женщин в твердых шампунях то, что в них нет SLS (лаурилсульфат натрия, ПАВ, используется в моющих средствах как пенообразователь, - ред.), консервантов и вредных химических компонентов.
Отличаются твердые шампуни и по цене. Если обычный жидкий шампунь стоит до ста гривен, то брусок твердого шампуня обойдется от двухсот гривен.
Чем отличается твердый шампунь от мыла
Состав у обычного мыла и твердого шампуня разный. Кроме того, у средств для волос низкий уровень Ph. Мыло не способно хорошо вымыть волосы и сделать их шелковистыми.
Твердый и жидкий шампунь – что лучше
Трихолог Татьяна Остапец сравнила состояние волос после использования твердого и жидкого шампуня. Прежде всего она отметила, что у женщины, которая несколько лет пользовалась твердым шампунем, оказалось меньше секущихся волос, а вот после постоянного использования жидкого шампуня волосы оказались более ломкими. Дело в том, что твердые шампуни имеют масляную основу, поэтому не пересушивают волосы.
Состояние кожи эксперт оценила как хорошее при использовании обоих видов шампуней. Правда, от жидкого средства может быть покраснение и шелушение, причина этого – наличие в составе ПАВов.
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Женщинам, которые постоянно пользуются жидкими шампунями, трихолог посоветовала активнее пользоваться бальзамами и масками и тщательно ополаскивать волосы. Тем, кто отдает предпочтение твердыми шампунями, нужно периодически мыть голову лечебным средством глубокого очищения. А вот неоспоримого победителя в битве шампуней эксперт определить не смогла.
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