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Твердый и жидкий шампунь: трихолог объяснила, какое средство лучше

16 октября 2021, 05:02
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В твердых шампунях нет SLS, консервантов и вредных химических компонентов - это очень привлекает женщин. Но есть в этих средствах и свои минусы.

твердый шампунь, расческа
У твердых шампуней масляная основа, поэтому они не пересушивают волосы / ua.depositphotos.com

Твердые шампуни становятся все более популярными среди женщин. Они выглядят как кусок мыла, а хватает их на несколько месяцев постоянного использования. Журналисты ТСН разобрались, действительно ли эти средства для волос так хороши и отличаются ли они от жидких шампуней.

Твердые шампуни часто делают своими руками. В них добавляют натуральные экстракты, а еще травы, например, молотый тимьян или крапиву.

В обычных жидких шампунях дает пену и вымывает грязь ассорти поверхностно-активных веществ (ПАВ). В твердые шампуни добавляют кокосульфат. Если этого вещества добавить слишком много, то кожа головы может чесаться, а волосы будут выпадать.

Привлекает женщин в твердых шампунях то, что в них нет SLS (лаурилсульфат натрия, ПАВ, используется в моющих средствах как пенообразователь, - ред.), консервантов и вредных химических компонентов.

Отличаются твердые шампуни и по цене. Если обычный жидкий шампунь стоит до ста гривен, то брусок твердого шампуня обойдется от двухсот гривен.

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Чем отличается твердый шампунь от мыла

Состав у обычного мыла и твердого шампуня разный. Кроме того, у средств для волос низкий уровень Ph. Мыло не способно хорошо вымыть волосы и сделать их шелковистыми.

Твердый и жидкий шампунь – что лучше

Трихолог Татьяна Остапец сравнила состояние волос после использования твердого и жидкого шампуня. Прежде всего она отметила, что у женщины, которая несколько лет пользовалась твердым шампунем, оказалось меньше секущихся волос, а вот после постоянного использования жидкого шампуня волосы оказались более ломкими. Дело в том, что твердые шампуни имеют масляную основу, поэтому не пересушивают волосы.

Состояние кожи эксперт оценила как хорошее при использовании обоих видов шампуней. Правда, от жидкого средства может быть покраснение и шелушение, причина этого – наличие в составе ПАВов.

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Женщинам, которые постоянно пользуются жидкими шампунями, трихолог посоветовала активнее пользоваться бальзамами и масками и тщательно ополаскивать волосы. Тем, кто отдает предпочтение твердыми шампунями, нужно периодически мыть голову лечебным средством глубокого очищения. А вот неоспоримого победителя в битве шампуней эксперт определить не смогла.

Как сообщал Главред, шампунь с добавлением пищевой соды может стать ключом к увеличению объема ваших волос.

viber
волосы шампунь
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