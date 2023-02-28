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Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

28 февраля 2023, 17:26
Расскажем, как приготовить тушеную капусту, от которой невозможно оторваться.
Зачем добавлять уксус в тушеную капусту
Зачем добавлять уксус в тушеную капусту / ua.depositphotos.com

Полезное и очень вкусное блюдо из детства – тушеная капуста. Приготовить ее так, как это было в детском саду или у бабушки в гостях несложно. Для этого достаточно знать несколько секретов и ответов на вопросы зачем добавлять в тушеную капусту уксус, муку и некоторые другие ингредиенты.

Тушеная капуста: что добавить при приготовлении

Очень вкусное и пикантное блюдо, которым хочется удивить всю семью приготовить можно. Главным секретом является уксус. Зачем добавлять уксус в тушеную капусту? Этот ингредиент придает блюду ту пресловутую кислинку. Также именно уксус в тушеной капусте убирает неприятный запах, которые может появиться во время приготовления блюда и его хранения. Во время приготовления нужно добавить лишь 1 столовую ложку уксуса на 1 кг капусты. Овощ нужно сначала протушить до полуготовности, а затем добавить ингредиент в нужной пропорции.

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Еще одним интересным ингредиентов является мука. Зачем в тушеную капусту добавляют муку? Во время приготовления ее нужно совсем немного – 1 столовая ложка на кастрюлю. При этом муку нужно предварительно обжаривать. Тогда у блюда будет особый приятный аромат. Тушеная капуста получает дополнительную густоту.

Также интересно знать, как вкусно потушить капусту без мяса. Для этого понадобиться не только пассерованный лук, но и томаты или томатную пасту. Это еще один ингредиент, который придаст кислинку и приятный привкус. Чем можно заменить томатную пасту в тушеной капусте? Главным заменителем пасты являются свежие помидоры или кетчуп, но его понадобиться больше, чем концентрированной пасты.

Уксус в тушеной капусте дает кислинку, а сделать ее слаще поможет сахар. Также он будет натуральным усилителем вкуса. Для этого понадобится только 1-2 чайных ложки. Сделать вкус блюда более островатым поможет чеснок. 1-2 зубчика на кастрюлю не испортят, а лишь подчеркнут аромат.

Приготовить тушеную капусту: специи, зелень, пряности

Приготовление завершается добавлением интересных и не менее важных ингредиентов, подчеркивающих особенности блюда. Когда добавлять специи в тушеную капусту, зелень, пряности? Эти вопросы очень важны, так как травы должны отдать свой аромат блюду, но одновременно с этим они должны сохранить свои витамины. Особенно это касается свежих петрушки, укропа, розмарина.

Вопрос, как тушить капусту в кастрюле, подразумевает добавление различных специй, которые лишь улучшат вкус. Считается, что нужно приправить черным молотым перцем, ароматными травами, куркумой или вкусовыми приправами. Перец и травы лучше добавлять перед тем, как выключить газ под кастрюлей. Вкусовые приправы добавляются ближе к окончанию тушения, чтобы капуста впитала аромат и вкус.

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