Туфли на каблуках опаснее, чем мы думали: как носить шпильки, чтобы не навредить здоровью

Как правильно носить туфли на каблуках / Коллаж ua.depositphotos.com

Модная обувь на высоком каблуке делает женскую ножку утонченной и более стройной. Каблуки отлично могут дополнить образ - платье, костюм, даже подойдут к джинсам.

В мире становятся еще более популярными танцы, во время которых используется обувь на высокой шпильке. Кстати, такая хореография нравится не только молодым девушкам, которых хотят показать свою женственность, но и многим парням.

Но ведь каждый, кто хотя бы раз надевал обувь на высоком каблуке, наверняка помнит эти ощущения сильной усталости в ногах, когда приходишь домой и снимаешь их. Неужели каблуки действительно вредят здоровью? Мы расскажем о том, как правильно носить шпильки и кому категорически нельзя носить обувь с высоким каблуком.

Как правильно носить туфли на шпильках / ua.depositphotos.com

Кому нельзя ходить на шпильках

Такая красивая обувь на каблуках, без которой, как нам кажется, любой образ не будет женственным и стильным, в будущем может испортить главное - здоровье.

Многие девочки-подростки на столько сильно хотят казаться взрослыми, что просят родителей купить им такую обувь. Однако делать этого категорически нельзя. Организм подростка еще не сформирован полностью. Каблуки могут спровоцировать нарушение осанки или искривление позвоночника. Такие последствия, кстати, в разы хуже, чем образ с обувью на низком ходу. Медики рекомендуют начинать носить каблуки не раньше 18-20 лет, когда суставы и кости уже сформированы и прекращают свой рост.

Также от высоких каблуков стоит воздержаться беременным женщинам, ведь в этот особенный период в организме выделяются гормоны, в том числе и релаксин. Эти гормоны расслабляют связки таза, стопы. Обувь на шпильках может привести к еще большим изменениям.

Ношение такой обуви, особенно если она неудобная, может провоцировать варикозное расширение вен. Высокие каблуки противопоказаны людям с плоскостопием или вальгусной деформацией первого пальца.

Как правильно носить туфли на шпильках / ua.depositphotos.com

Чем именно вредны каблуки

Обувь на шпильках при постоянной носке может спровоцировать травму голеностопного сустава. Этот сустав может стать нестабильным при положении с натянутым носком.

При частом ношении обуви на высоком каблуке пережимается задний отдел позвоночника. Женщины могут ощущать боли в спине и коленях. Многие, наверное, обращали внимание на то, что после долгой носки шпилек становится неудобно ходить без каблуков. Все это связано с тем, что связки стопы адаптируются под такое положение ноги.

Стоит помнить, что у женщин, которые постоянно ходят на шпильках, может возникнуть болезнь натоптышей или артроз.

Кроме того, шпильки могут спровоцировать уплощение переднего отдела стопы. Все это связанно с перегрузкой переднего отдела стопы, в результате чего может развиться поперечное плоскостопие и даже перерости в деформацию сустава большого пальца ноги. Если справиться с последним с помощью хирурга, то не факт, что в скором времени проблема не вернется снова.

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Как правильно носить обувь на высоком каблуке

Если вы не долго носите шпильки, например, доехали из дома до работы и переобулись в удобную обувь - это не причинит вред вашему здоровью.

Стоит отметить, что для более длительной носки лучше использовать обувь с танкеткой. В таком случае уменьшается перегрузка переднего отдела стопы, что может избежать деформации.

Каблук высотой 2,5-4 см вообще не повредит. Подростки могут носить обувь с каблуком до 3,5 см.

Людям с деформацией переднего пальца лучше использовать туфли с широким носком, чтобы пальцы не были зажаты сверху и по бокам.

Кстати, стоит отметить, что обувь на совсем плоской подошве также не безопасна. Все таки необходимо, чтобы в балетках или босоножках был хотя бы небольшой супинатор.

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