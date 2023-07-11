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Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2023, 19:45 обновлено 11 июля, 19:48
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Магнитная буря достигла своего максимального показателя за весь июль. Её мощность составляет почти 7 баллов.
солнце, магнитная буря, Земля
Украину накрыла мощная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: NASA, ua.depositphotos.com

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Её мощность достигает почти 7 баллов, что делает её опасной для здоровья. Многие люди уже могли ощутить её влияние на себе. Об этом сообщает meteoagent.

Эта буря обрушилась на планету еще 9 июля с мощностью почти 5 баллов, но уже 10 июля её влияние выросло до почти 7 баллов.

Ожидалось, что уже 11 июля мощность магнитной бури ослабится, но все произошло совсем иначе. Даже в этот день влияние бури не стало меньшим. Кроме того, магнитная буря затягивается.

видео дня

По прогнозу экспертов, она закончится лишь 14 июля. 12-13 июля магнитная буря опустится до уровня чуть менее 5-ти баллов.

магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: скриншот

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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