Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Её мощность достигает почти 7 баллов, что делает её опасной для здоровья. Многие люди уже могли ощутить её влияние на себе. Об этом сообщает meteoagent.
Эта буря обрушилась на планету еще 9 июля с мощностью почти 5 баллов, но уже 10 июля её влияние выросло до почти 7 баллов.
Ожидалось, что уже 11 июля мощность магнитной бури ослабится, но все произошло совсем иначе. Даже в этот день влияние бури не стало меньшим. Кроме того, магнитная буря затягивается.
По прогнозу экспертов, она закончится лишь 14 июля. 12-13 июля магнитная буря опустится до уровня чуть менее 5-ти баллов.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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