Трущобы: в сети показали, как страшно выглядит станция скорой помощи РФ в 200 км от Москвы

Глядя на эти фото становится понятно, почему российская армия крадет унитазы/Telegram

В сети появились фото, как выглядят медицинские учреждения в россии.

Соответствующие фото появились в телеграмм-канале "Фродо и Мордор".

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"Великая непобедимая страна, 2021 год. Медицинское учреждение в городе Рязань. Население города 500 тысяч человек, входит в тридцатку крупнейших городов Мордора. До Москвы около 200 км. Как говорится, аналогов в мире нет", - сказано на канале.

Фото Telegram

Фото Telegram

Фото Telegram

Фото Telegram

Напомним, ранее российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.