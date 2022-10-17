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Трудна дорога и повсюду обман: 5 женских имен, обладательницы которых обожают лгать

17 октября 2022, 17:03

Умение врать ‒ банальный навык коммуникации (как, скажем, и умение шутить). Главред рассказывает о таких дамах, в чьем имени уже заложена склонность ко вранью.

Женщины, лгуньи
Женщины, лгуньи / https://ua.depositphotos.com/

Женщины-владелицы всех нижеприведенных имен обычно являются очень и очень матерыми лгуньями, в придумки которых очень и очень тяжело не уверовать.

Инга. Фантасмагории, которые выдает на-гора мозг таких девушек, сложно распознать даже полиграфу. За десятилетия практики они лукавить научились просто потрясающе. Инг не бьет нервная дрожь при вранье ‒ не подводит язык тела либо мимика. Инги просто излучают уверенность. И так, что ни у кого не возникнет ни малейших подозрений в том, что они лгут. Ну и да ‒ Инги лукавят исключительно в заранее просчитанные моменты.

Дина. Как раз про таких особ в народе ходит поговорка "доверяй, но проверяй". С виду, они отзывчивы и добры. Потому легко покоряют легковерных, чем потом и беззастенчиво пользуются без обмана. Как и Инги, Дины включают свой "скилл" матерого вранья исключительно в отдельные моменты. Может, потому им и все ей верят, поскольку лгут они относительно редко.

Ксения. Такие дамы, как правило, отягощены властным характером. И, чтобы получить лишние возможности манипулировать другими людьми, обычно упорно лгут. Причем их поймать за руку на лжи крайне тяжело. Ксении, как правило, детально изучают тему, прежде чем врать. И все, что она говорит, имеют толику правды. Но Ксении научилась преподносить свои слова исключительно под выгодным для себя углом.

Женщины, лгуньи

Александра. Владелицы такого имени ‒ матерые вруньи. За многие годы практики научились это делать так хорошо, что все окружающие их люди достаточно редко могут их поймать на обмане. Нужно заметить, врать Александры любят и так, и сяк ‒ и в какой-то ерунде, и в реально серьезных вещах (деньги, супружеская измена). Поэтому лучше всего держать "под лупой" все, что говорят вам такие дамы.

Лариса. Владелица такого имени ‒ матерые "злоязычицы". Лариски регулярно лукавят и обожают злословить по поводу людей за их спинами. Особенно том в случае, когда перед ними маячит та или иная (денежная или иная материальная выгода). Правда, иногда их заедает совесть. И они перестают обманывать кого-либо. Но потом перемыкает обратно ‒ особенно когда ошибочно считают, что их ложь будет во благо.

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