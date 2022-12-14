Три знака Зодиака ждет сногсшибательный роман в январе: кому повезет в первый месяц 2023 года

В январе 2023 года один из представителей зодиакального с большой вероятностью официально зарегистрирует брак.

Любовный гороскоп на январь 2023 года / pixabay.com

Гороскоп на январь 2023 года обещает некоторым представителям зодиакального круга судьбоносную встречу, которая перерастет в настоящую любовь. Астрологи говорят, что отношения, которые начнутся в первый месяц года, будут у трех знаков Зодиака крепкими и гармоничными. Кроме того, один представитель зодиакального круга в январе может официально зарегистрировать брак. Главред рассказывает, кто оказался в списке счастливчиков в первый месяц 2023 года.

Все начнется с дружбы

В январе 2023 года представитель водной стихии имеет большой шанс встретить вторую половинку. Сначала ему может показаться, что это обычная дружба, однако это не так. С каждой новой встречей эмоциональные Скорпионы начнут понимать, что возле них именно тот человек, с которым им комфортно общаться, и к которому они испытывают неописуемое влечение. Кроме того, Скорпионам может показаться, что они когда-то уже были знакомы с этим человеком. Поэтому одиноким представителям этого зодиакального круга в январе стоит внимательно присматриваться к тем людям, которых им посылает судьба.

Судьбоносная встреча во время поездки

Звезды предвещают представителю стихии воздуха в январе 2023 года встретить свою любовь во время поездки. Не исключено, что свободолюбивые и независимые Водолеи наконец встретят свою вторую половинку в поезде или самолете. Встреча будет судьбоносной, ведь темы для разговоров никогда не будут заканчиваться. Более того, представители этого зодиакального круга могут просто потерять ощущение времени во время путешествия, ведь рядом будет человек, который их так увлечет. Также не исключено, что в первый месяц года Водолеи могут познакомиться с человеком другой национальности.

Сногсшибательный роман и брак

Гороскоп на январь 2023 года предвещает представителю стихии огня приятные перемены в личной жизни. Если раньше энергичным и гордым Львам никто не мог понравиться, то теперь они сами начнут присматриваться к представителям противоположного пола. На их пути будут встречаться очень приятные и интересные люди, с которыми Львы захотят сблизиться. Судьбоносная встреча приведет к началу сногсшибательного романа, от которого у представителей этого зодиакального круга аж дух будет захватывать. Кроме того, не исключено, что в первый месяц года Львы узаконят свои отношения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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