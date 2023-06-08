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Три способа на жаркое лето: как можно продлить стойкость духов

Елизавета Бельмас
8 июня 2023, 13:13 обновлено 8 июня, 13:29
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Главред расскажет, что делать, чтобы духи держались дольше даже в самую жаркую погоду.
как можно продлить стойкость духов
как можно продлить стойкость духов / коллаж: Главред, фото: pexels/instagram i.love_perfumes

Духи - практически неотъемлемая часть жизни каждой девушки, однако летом из-за жары их стойкость значительно сокращается. Главред расскажет, как сделать, чтобы запах духов держался дольше и радовал вас без остановки.

Что делать чтобы духи держались дольше - выбираем стойкость

Мало кто знает, однако стойкость духов можно распознать по одному главному показателю. Все парфюмы делятся на три категории: парфюм, парфюмированная вода, туалетная вода. Соответственно, каждый из этих видов имеет свою стойкость в зависимсти от того, сколько в его составе масла. Самым стойким является парфюм, немного менее стойкой - парфюмированная вода, и практически не стойкой - туалетная вода. Однако эксперты советуют использовать на каждый день именно парфюмированную воду.

Куда нужно наносить духи чтобы они держались весь день - место нанесения

Конечно, парфюм изобретен для того, чтобы его наносить на кожу. Однако нужно знать на какое именно место лучше это сделать.

Наиболее подходящими местами для нанесения парфюма являются те, где у человека прощупывается пульс, а именно - шея, запястья, локоть, колено. При нанесении стоит выбрать две каких-либо зоны из описанных. Также парфюм хорошо держат волосы.

Как можно продлить стойкость духов - распространенная ошибка

Многим известно стандартное движение при нанесении парфюма на запястья, когда люди растирают одну руку о другу. Однако делать это категорически нельзя, потому что таким образом стойкость парфюма сокращается. Всё дело в том, что сила трения разрушает молекулы парфюма и они меняют свой аромат.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать парфюм:

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