Три совета о том, как избавиться от запаха сырости в квартире навсегда

Сырость в квартире - не лучший друг человеку. Эта неприятность не только прибавляет ощущения влажности, но и наполняет дом неприятным ароматом сырости. Мы расскажем, как избавиться от сырости в квартире народными средствами и профилактировать ее.
Почему в комнате пахнет сыростью - причины запаха
"Сырой" запах в квартире - довольно неприятный дефект, с которым можно справиться. Чаще всего причиной такого запаха становится плохая вентиляция воздуха и влажность. Усиливаться они могут во влажные периоды, а именно - зимой и осенью. Летом воздух застаивается меньше, ведь квартира и дом чаще проветриваются.
Как избавиться от сырости в квартире - первые этапы
Для начала необходимо заняться бытовыми вопросами - провести уборку. Затем необходимо хорошо просушить весь текстиль, ковры и одежду. В особо тяжелых случаях - устанавливают осушители воздуха, также можно провести косметический ремонт. В это время также очень важно постоянно проветривать помещение, чтобы происходила вентиляция воздуха.
Как избавиться от затхлого запаха в квартире - косметические попытки
Когда все подготовительные работы проведены - можно приступить к следующим действиям. Попробуйте расставить по квартире емкости с солью. Этот элемент способен впитать в себя лишнюю влагу из воздуха, а также нейтрализовать запах сырости.
Также, чтобы наполнить дом приятным ароматом - можно обжарить зерна кофе или кожуру цитрусовых. А если необходимо просто нейтрализовать запах сырости - можно вскипятить воду с уксусом.
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