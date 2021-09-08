Три осенних фактора, которые могут привести к набору веса и как избавиться от них в зародыше

К сожалению, снижение уровня активности означает, что вы сжигаете меньше калорий. / 1zoom.ru

Даже если вы любите осень, вы должны признать, что это странное межсезонье. Это не беззаботные летние дни, проведенные в шортах и ​​шлепанцах, и не совсем уютные зимние месяцы, когда нужно надевать шарфы и свитера.

Точно так же, когда дело доходит до похудения, вы можете ожидать летних проблем - барбекю, мороженое и алкоголь, а подводные камни осени могут быть не столь очевидны.

Но и в этом сезоне есть несколько уникальных препятствий, которые могут сбить вас с толку, пишет Livestrong.com.

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Вот некоторые общие привычки, которые мы принимаем, или действия, которые мы выбираем (или нет), которые могут привести к увеличению числа на шкале.

1. Повышенный стресс

С долгими солнечными выходными и каникулами позади, может быть приятно вернуться к обычному распорядку дня. Но в это время года также обычно бывает больше дедлайнов, встреч и (если у вас есть дети) поездки в школу, мероприятия и т. д. Иными словами, стресс усиливается, когда летние дни остаются позади.

И вот что насчет стресса: согласно исследованию, опубликованному в Журнале молекулярной биохимии, опубликованному в октябре 2018 года, мы с большей вероятностью переедаем и выбираем менее здоровую пищу, когда чувствуем себя чрезмерно в стрессе.

Как снизить уровень стресса

Удвойте меры по управлению стрессом. Согласно этому исследованию, когда взрослые с ожирением участвовали в программе управления стрессом (представьте себе: обучение прогрессивной мышечной релаксации, диафрагмальное дыхание и управляемая визуализация), они потеряли больше веса за восьминедельный период, чем их сверстники, которые не посещали занятия по снижению стресса.

2. Более прохладная погода

Конечно, эти более низкие температуры помогут вам лучше выспаться, но они также могут снизить вероятность того, что вы захотите быть активными или заниматься спортом на открытом воздухе. К сожалению, снижение уровня активности означает, что вы сжигаете меньше калорий.

"Если вы любитель упражнений на открытом воздухе, подумайте о правильной одежде, чтобы продолжить свои тренировки", - говорит Крис Мор, доктор философии, доктор медицинских наук, MohrResults.com. "Есть поговорка, которую я узнал, когда был в Норвегии, и с тех пор она запомнилась мне - плохой погоды не бывает, есть плохая одежда".

Если вам это не нравится, какие у вас варианты в помещении?

"Многие тренажерные залы предлагают виртуальные занятия, и, конечно же, нет недостатка в приложениях, предлагающих самые разнообразные тренировки", - говорит Мор.

3. Стремление к комфортной пище

Сейчас осень, а это означает латте с тыквенными специями, пончики с сидром, закуски в игровой день и теплые запеканки, которые могут быть немного менее полезными. Добавьте к этому тот факт, что вы, вероятно, сняли купальник на сезон и откопали свои уютные большие свитера, и может быть трудно устоять перед этими угощениями в прохладную погоду.

Как по-прежнему наслаждаться любимой осенней едой

Старинный совет "все в умеренных количествах" по-прежнему актуален. Попробуйте соединить макароны и сыр с большим листовым зеленым салатом.

А вот еще одна хитрость: уменьшите размер порций для других блюд. Исследование, опубликованное в феврале 2020 года в Международном журнале поведенческого питания и физической активности. Суть в том, что вы можете насладиться любимыми блюдами комфортной еды во всей их красе и компенсировать свое снисхождение другим приемом пищи, если хотите.