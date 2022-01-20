Три главных ошибки с весом после похудения - ответ эндокринолога /ua.depositphotos.com

Есть как минимум три самые распространенные ошибки, которые допускают люди похудевшие, но склонные к полноте. Об этом заявил известный врач-эндокринолог Виктор Жиляев эфире передачи "Доктор 24".

По словам специалиста, у многих людей людей происходит "головокружение от собственных успехов". То есть, человек рад тому, что похудел, расслабляется и вновь начинает позволять себе много лишнего.

"В этом случае хорошим мотиватором может выступить ваша фотография до похудения, поскольку вы уже можете заметить разницу "до" и "после", — сказал Жиляев.

Следующая ошибка — возврат прежней калорийности. Жиляев пояснил, что во время похудения люди снижают калорийность и употребляют пищу исключительно ограничено. Однако, во время расслабления от потери веса многие возвращаются к прежнему режиму и количеству еды.

Кроме того, важно подобрать правильный рацион питания, который был бы одновременно полезен и комфортен.

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