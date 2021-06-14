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Три главные ошибки, которые точно испортят вкус и цвет борща

14 июня 2021, 16:06

Чтобы не допускать фатальных ошибок, нужно знать несколько правил и хитростей, которые помогут сделать борщ вкусным и полезным.

борщ
Как правильно варить борщ / goodfon.ru

Вкусный и ароматный борщ – визитная карточка богатой украинской кухни, ведь не зря это оригинальное блюдо описывали в своих произведениях классики украинской литературы. В Украине не найдется ни одной хозяйки, которая бы не умела готовить борщ, и это несмотря на то, что борщ – не самое простое блюдо.

Борщ можно готовить строго по рецепту, но все-равно что-то помешает блюду быть таким, каким вы его представляли.

Чтобы не допускать фатальных ошибок, нужно знать несколько правил и хитростей, которые помогут сделать борщ вкусным и полезным.

Три главные ошибки, которые испортят вкус и цвет борща

Настоящий украинский борщ варится на мясном бульоне. Важно помнить, что мясо для борща нужно заливать исключительно холодной водой. Именно в холодной воде мясо отдаст в жидкость гораздо больше вкуса, сока и жира, и бульон получится наваристее. А если залить мясо горячей водой, то на вкус мяса это никак не повлияет, а вот бульон получится не таким.

Варите бульон для борща на маленьком огне и с открытой крышкой, чтобы не образовывалась пена, которая точно испортит вкус. И еще важно не давать борщу кипеть, когда начинаете в бульон добавлять овощи, так он потеряет яркий цвет и хороший насыщенный вкус.

Так как один из главных ингредиентов борща это свекла, важно правильно ее подготовить. Если бросить в кастрюлю сырую тертую свеклу, то блюдо не будет иметь насыщенный вкус и цвет.

Нужно либо заранее отварить овощ, либо сделать зажарку и бросить ее в борщ. Лучше всего класть зажарку в борщ почти в самом конце приготовления, иначе при долгой варке борщ потеряет цвет и сладковато-карамельный вкус.

И последняя ошибка, которую часто допускают хозяйки - это то, что солить борщ нужно до того, как вы добавите к нему свеклу. Если посолить в самом конце, то свекла может потерять цвет и станет неприятно рыжей.

Рецепт идеального борща, который у всех получаеться

Вам понадобиться:

  • Говядина с костями - 500 г
  • Капуста - 1 шт
  • Картофель - 5 шт
  • Свекла - 1 шт
  • Томатная паста - 2 ст. л.
  • Морковь - 1 шт
  • Лук репчатый - 1 шт
  • Чеснок - 3 зуб.
  • Сало - 20 г
  • Сметана - 150 г
  • Мука - 1 ст. л.
  • Уксус столовый - 1 ст. л.
  • Лавровый лист - по вкусу
  • Перец душистый - по вкусу
  • Зелень
Рецепт идеального борща / goodfon.ru

Сварить мясокостный бульон. Жир образующийся при варке бульона собрать в отдельную посуду.

Свеклу очистить, промыть, нашинковать на крупной терке или нарезать тонкой соломкой, добавить уксус, сахар, томатную пасту и тушить на жире собранном при варке бульона.

Тушить до полуготовности, при необходимости добавив небольшое количество бульона. Морковь и петрушки нашинковать, лук нарезать полукольцами и пассеровать на разогретом подсолнечном масле или смальце.

В кипящий бульон положить нарезанный кубиками картофель, довести до кипения, добавить нашинкованную капусту и варить 10-15 минут. Затем добавить тушеную свеклу, пассерованные овощи, душистый перец, соль и лавровый лист.

Готовый борщ довести до кипения и дать настояться под крышкой в течении 15-20 минут.

Перед подачей на стол в каждую порцию борща положить кусочки вареного мяса, посыпать мелко нарезанной зеленью и добавить сметану.

борщ рецепты
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