Тревожные звоночки: ученые назвали признаки скорой смерти

Риск смерти повышается при нарушениях ежедневной активности / theaustralian.com.au

Ученые пришли к выводу, что красные флаги, которые свидетельствуют о том, что организму угрожает смертельная опасность, могут проявить себя за 10 лет.

По результатам исследований ученых, опубликованных в British Medical Journal, о признаках ранней смерти могут свидетельствовать самые обыденные вещи, на которые люди обычно не обращают внимание. Среди них способность готовить и покупать еду, сила хватки и время, затраченное на то, чтобы подняться с дивана. Об этом сообщает The Daily Record.

В рамках исследования, ученые за три года (с 1985 по 1988) изучили данные о состоянии здоровья более 6 тысяч человек в возрасте от 33 до 55 лет. А уже с 2007 по 2016 те же участники проходили обследование, при этом выполняя поставленные задачи.

Обследование пациентов показало, что повышенный риск ранней смерти напрямую связан с понижением уровня двигательной активности и выполнением ежедневных обязанностей.

Выявилась закономерность того, что участники исследования, которые умерли, отмечали, что медленнее вставали со стула или дивана. Это происходило за 10 лет до смерти опрошенных.

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Более того, все умершие участники эксперимента, упоминали, что за четыре года до смерти начали испытывать больше трудностей, которые перед смертью достигли максимальных проявлений.

Ученые пришли к выводу, что уменьшение скорости ходьбы повышает риск смертности на 22%, силы захвата – на 15%, а медленный подъем со стула – на 14%. Нарушение или замедление привычной повседневной деятельности свидетельствует о повышении риска умереть на 30%.