Тревожная кнопка в школе: кто устанавливает, зачем нужна и где она может находиться

Устанавливать тревожную кнопку должны специалисты / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

В условиях войны вопрос безопасности обучения детей в школах становится еще более актуальным. В Украине приняли решение установить в учреждениях образования тревожную кнопку. Такое нововведение должно позволить оперативно реагировать на различные инциденты и вовремя решать проблемы. Установка тревожной кнопки в школе обезопасит учебу и улучшит контроль над образовательным процессом.

Тревожная кнопка в школах Украины с 1 сентября

Учеба в школах нашей страны начнется 1 сентября. Дети будут учиться на дневном стационаре, либо на дистанционной основе. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью в конкретном районе или регионе.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что среди нововведений – появление в школах тревожной кнопки. Ее планируют запустить уже с начала нового учебного года. Кнопка понадобится для того, чтобы можно было срочно обратиться в полицию.

Что такое тревожная кнопка

Тревожная кнопка представляет собой специальный механизм, благодаря которому можно вызвать охрану. После нажатия на кнопку на пульт группы оперативного реагирования поступает специальный тревожный сигнал. Устанавливается адрес, откуда поступило оповещение о возможной опасности, и уже в течение нескольких минут группа должна прибыть на место инцидента.

Зачем нужна тревожная кнопка в школе

Автоматические системы, такие как тревожная кнопка, стали появляться в детских садах и школах Киева еще с 2016 года. Впоследствии их стали устанавливать в других учебных заведениях страны.

Кнопка тревоги в школе нужна, чтобы оперативно реагировать на происшествия / ua.depositphotos.com

Тревожная кнопка в школе нужна для того, чтобы работники образовательных учреждений смогли оперативно отреагировать на опасные ситуации и через диспетчера вызвать полицейский патруль. Появление в школе подобной сигнализации позволит быстро реагировать на любые изменения обстановки.

Кто должен устанавливать тревожную кнопку

Установкой кнопки тревоги должны заниматься специалисты. Где конкретно ее поставить следует решать родителям, администрации школы и сотрудникам правоохранительных органов.

В школах Украины осенью появится тревожная кнопа / УНИАН

Где устанавливают тревожную кнопку

Нередко кнопку ставят в любом удобном месте, которое позволит быстро и незаметно ее нажать. Вариант может стать оптимальным, особенно в ситуации, когда возле нее находится ответственное лицо. К примеру, это может быть место, где работает охранник школы.