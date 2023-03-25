Трещины и оранжевые пятна: как выглядит испорченное мыло и как его использовать

Вполне вероятно, что ваше мыло все еще эффективно, даже после истечения срока годности. Вот что вам нужно знать о том, что будет с просроченным мылом

В то время как большинство промышленных брендов могут храниться до двух лет или дольше, некоторые производители мыла ручной работы рекомендуют использовать свое мыло в течение года после покупки. Это связано с тем, что натуральные ингредиенты в некоторых видах мыла могут прогоркнуть или заплесневеть.

Однако вполне вероятно, что ваше мыло все еще эффективно, даже после истечения срока годности. Вот что вам нужно знать о том, что будет с просроченным мылом, сообщает Insider.

Можно ли использовать мыло с истекшим сроком годности?

Мыла — это поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды и делают молекулы скользкими, заставляя мыльную воду связывать, улавливать и разрыхлять масло и жир — а также содержащиеся в них микробы.

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Вот почему бактерии и вирусы физически соскользнут с ваших рук, если вы будете мыть их водой с мылом в течение 20 секунд, говорит Кевин Минбиоле, доктор философии, химик-органик из Университета Вилланова.

По словам Минбиоле, мыло также помогает убивать микробы благодаря полярным и неполярным концам в его молекулярной структуре. Полярный конец помогает мылу растворяться в воде, а неполярный конец помогает собирать масло с рук и сливать его в раковину. Это неполярный конец, который разрушает внешнюю оболочку бактерий и вирусов, заставляя их лопаться и погибать.

Большинство производимых мыл имеют срок годности от двух до трех лет. Однако, если мыло все еще пенится, когда вы моете руки, говорит Минбиоле, его все еще можно эффективно использовать — даже после истечения срока годности. По его словам, не имеет значения, жидкое это мыло или кусковое.

"Если это мыло с истекшим сроком годности все еще пенится и, знаете ли, становится все пенистым и в конце ваши руки становятся скрипучими и чистыми, вы можете спокойно использовать его", — говорит Минбиоле.

Как понять, что мыло прогоркло?

Как проверить мыло на свежесть? Если оно потрескалось, высохло и не пенится, или если оно не имеет того ароматного запаха, который был при первой покупке, значит оно больше не пригодно для использования.

По сравнению с промышленными продуктами мыло, ароматизированное эфирными маслами и окрашенное натуральными растительными компонентами, может иметь более короткий срок годности из-за натуральных ингредиентов. Это мыло ручной работы, органическое или натуральное мыло должно по-прежнему функционировать так же, как купленное в магазине, но срок его действия может истечь раньше.

Эфирные масла являются "летучими", что означает, что они имеют тенденцию испаряться при контакте с воздухом. Мыло может потерять свой запах, когда эфирные масла, придающие этот свежий запах, испаряются, а некоторые натуральные ароматизированные мыла даже рекомендуют использовать в течение трех месяцев после открытия коробки.

Как определить срок годности мыла? Еще один признак того, что мыло слишком старое, — оранжевые пятна. Оранжевый цвет возникает из-за того, что масло в мыле становится прогорклым. Хотя технически мыло все еще безопасно для использования, оно не будет очень приятно пахнуть.

Можно ли мыть руки просроченным мылом?

В целом, до тех пор, пока мыло не прогоркло, не заплесневело и не перестало пениться должным образом, вы все равно сможете эффективно использовать его после истечения срока годности.

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