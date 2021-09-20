Тренировка во время похмелья: врачи предупредили о смертельной опасности

Выполнение упражнений во время похмелья не ускорит ваше выздоровление и на самом деле может быть опасно. / blog.nebula.org

Если вы когда-нибудь пытались пробежаться, посещать тренировку в зале или выполнять какие-либо другие упражнения после бурной ночи, вы поймете, что это неприятно.

Вы можете подумать, что делаете все возможное для своего тела, наполнив его ядовитым спиртом накануне вечером, но это не так. По всей видимости, у вас больше шансов причинить себе вред и лишиться жидкости и энергии, если вы тренируетесь во время похмелья.

Express.co.uk побеседовал с командой E-bikes Direct, чтобы узнать, почему вам НИКОГДА не следует тренироваться после сильной выпивки накануне вечером.

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Вы можете чувствовать себя немного виноватым из-за того, что вашему телу нанесен вред после употребления алкоголя, но упражнения - не волшебная палочка.

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По словам команды E-bikes Direct, которая занималась наукой, лежащей в основе физических упражнений и похмелья, на самом деле невозможно "пережить похмелье".

Они сказали: "По сути, такой мыслительный процесс намекает на то, что вы можете выделять алкоголь посредством пота, что (возможно), к сожалению, происходит лишь в минимальных количествах. Всего 10 процентов алкоголя, который не усваивается организмом, выводится через пот, дыхание и выделения".

Выполнение упражнений во время похмелья не ускорит ваше выздоровление и на самом деле может быть опасно. Вот пять причин, почему.

Обезвоживание

Большинство симптомов похмелья вызвано обезвоживанием, а употребление алкоголя - один из самых быстрых способов обезвоживания организма.

Алкоголь является токсином и действует как мочегонное средство, подавляя выработку гормона вазопрессина, естественного антидиуретика организма.

Когда вы пьете, а вазопрессин подавляется, вы, вероятно, будете ходить в туалет чаще, чем обычно.

Зачем усугублять это занятием горячей йогой или любыми другими упражнениями средней и высокой интенсивности?

Команда объяснила: "Обезвоживание во время тренировки - верный способ вызвать судороги и травмы, поскольку мышцы напрягаются и испытывают большее напряжение, чем они могут быть привыкли.

"На самом деле, слезы, деформации и даже переломы костей могут быть результатом обезвоживания после употребления алкоголя".

Нет координации

Вы можете быстрее заснуть после употребления алкоголя из-за увеличения в мозге химического аденозина, который отвечает за стимуляцию сна, но его быстрое уменьшение на протяжении циклов сна приводит к пробуждению.

Это означает, что когда вы пьете, фаза быстрого движения глаз (REM) нашего цикла сна прерывается, и это вызывает утомляемость.

Упражнения в утомлении могут нарушить координацию, что, в свою очередь, может привести к травмам.

Эксперты по электронному велосипеду сказали: "Тренировка часто зависит от баланса и координации, поэтому упражнения во время похмелья становятся рецептом катастрофы".

Усталость

Помимо плохого ночного сна, алкоголь влияет на ваш метаболизм, потому что вы устанете гораздо быстрее после тренировки, чем если бы не пил.

Пройдя через тонкий кишечник, алкоголь попадает в кровоток.

Организм не может хранить алкоголь, как сахар и углеводы, поэтому он попадает в печень для обработки.

Следовательно, пищеварительная система испытывает напряжение, поскольку организм пытается получить доступ к необходимым питательным веществам - именно здесь замедляется обмен веществ.

Ограниченный доступ к основным питательным веществам неизбежно негативно сказывается на вашей тренировке, и вы, по-видимому, устанете гораздо быстрее, чем до употребления алкоголя.

Отдохните, когда у вас похмелье, и в ближайшие дни вернетесь в хорошей форме.

Высокое кровяное давление

Алкоголь способствует выработке мозгом химического вещества галанина, что вызывает тягу к жирной пище, богатой омега-6.

В то время как жирная жареная пища может заставить вас чувствовать себя готовым к занятиям в тренажерном зале после похмелья, продукты с высоким содержанием жира повышают кровяное давление, как и упражнения.

Эксперты E-bike сказали: "Повышение артериального давления вдвое может быть опасным и вызывать головокружение, длительное учащение пульса и даже обмороки. Исследования предлагают сделать перерыв в упражнениях до двух дней после употребления алкоголя".

Замаскированные травмы

Если вы тренируетесь с алкоголем в вашем организме, вы, скорее всего, навредите себе, даже не осознавая этого. Физические упражнения высвобождают гормон хорошего самочувствия - эндорфины.

Если вы тренируетесь после питья, попадание эндорфинов в мозг вместе с повышенным содержанием кислорода может дать ложное чувство безопасности в отношении того, как вы себя чувствуете.

Например, он может временно замаскировать любые травмы, которые вы можете получить.

E-bike обнаружил, что исследования предлагают йогу, легкую растяжку, пилатес и тренировки на электрическом велосипеде как самые безопасные режимы упражнений после употребления алкоголя.

Тяжелая атлетика и интенсивные кардиотренировки требуют обширного восстановления мышц, поэтому не подходят для похмелья.