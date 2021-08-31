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Тренер объяснил, полезно ли заниматься на скакалке каждый день

31 августа 2021, 05:02
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Помогают ли прыжки на скакалке сжечь немало калорий - на этот вопрос ответил известный тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин.

Скакалка
Тренер объяснил, полезно ли заниматься на скакалке каждый день / ua.depositphotos.com

Прыжки на скакалке помогают сжечь немало калорий, а также вполне четко влияют на организм. Об этом тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал в комментарии РИА Новости.

По его мнению, cкакалка — это способ держать тело в тонусе и увеличить свою выносливость: ее используют любители фитнеса, гимнастики, бокса. С прыжками — от смены ног "вперед — назад" до бега через скакалку. Она поможет укрепить икры, мышцы спины, ягодиц, бедра.

"Если будете перекрещивать руки по время прыжков, то нагрузите бицепс, если начнете поднимать ноги, то скакалка поможет прокачать пресс. Есть так называемые "боксерские" прыжки, когда ноги ставятся близко друг к другу, но не соединяются, а вес тела смещается во время прыжка то на одну, то на другую ногу", — сказал Шувакин.

По словам тренера, прыжки на скакалке укрепляют сердце и сосуды, органы дыхания, положительно повлияют на осанку и координацию.

Чтобы прыгать долго, говорит Шувакин, спина должна быть прямая, локти — находиться близко от тела, крутить надо запястьями, но не предплечьями. Слишком высоко прыгать тоже не стоит — это всерьез увеличит ударную нагрузку на организм.

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