Травма свидетеля: как справиться со своим состоянием, следя за украинскими трагедиями

Она возникает даже от простого пролистывания новостной ленты. / Фото Reuters

Просматривая новости и фотографии о массовых издевательствах россиян над украинцами, о зверствах, которые они творили в Буче, Бородянке, Гостомеле и других городах Украины, человек получает так называемую "травму свидетеля."

После этого человек чувствует тревогу, неприятные ощущения в области груди, бессонницу.

Об этом в группе "Доказові батьки" в Facebook написал врач-невролог Евгений Скрипник.

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"Война является травмирующей ситуацией не только для тех, кто пребывает в местах боевых действий, а даже для тех, кто просматривает фотографии, особенно из Бучи. Когда мы получаем травму, не принимая участия в войне физически, мы получаем травму свидетеля", - говорит он.

Она возникает даже от простого пролистывания новостной ленты.

Почему возникает травма свидетеля?

Вы представляете, что в этой ситуации могли быть вы, ваши близкие.

Чувство беспомощности и вины, которые не могут помочь пострадавшим и как-то повлиять на то событие, которое это вызвало.

Возникает чувство гнева, злобы и желания отомстить тому, кто совершил это действо или наоборот холодная ярость.

Что делать, если вы получили травму свидетеля?

Разговаривайте с родными, близкими

Старайтесь не смотреть новости, особенно из зоны боевых действий

Старайтесь не просматривать больше фотографий, которые вас травмировали, меньше их постить у себя на странице, для этого есть публичные лица, блоггеры и украинские СМИ

Заботьтесь о соседях, близких, родных

Старайтесь делать то, что делали до войны

Больше старайтесь гулять на свежем воздухе

Читайте книги

Помогайте своим детям учить уроки

Старайтесь больше двигаться, заниматься физкультурой

Помните, что все в жизни заканчивается и война тоже

"Помните, что украинцы лучшая нация, успешно борющаяся с российским агрессором, который не думал, что будет такое сопротивление! Мы побеждаем! Наши Вооруженные силы Украины самые лучшие! Нас поддерживает весь Мир и мы обязательно победим! Это только вопрос времени!" - подытожил медик.