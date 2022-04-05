Травма свидетеля: как справиться со своим состоянием, следя за украинскими трагедиями

Когда мы получаем травму, не принимая участия в войне физически, мы получаем травму свидетеля.
Просматривая новости и фотографии о массовых издевательствах россиян над украинцами, о зверствах, которые они творили в Буче, Бородянке, Гостомеле и других городах Украины, человек получает так называемую "травму свидетеля."
После этого человек чувствует тревогу, неприятные ощущения в области груди, бессонницу.
Об этом в группе "Доказові батьки" в Facebook написал врач-невролог Евгений Скрипник.
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"Война является травмирующей ситуацией не только для тех, кто пребывает в местах боевых действий, а даже для тех, кто просматривает фотографии, особенно из Бучи. Когда мы получаем травму, не принимая участия в войне физически, мы получаем травму свидетеля", - говорит он.
Она возникает даже от простого пролистывания новостной ленты.
Почему возникает травма свидетеля?
- Вы представляете, что в этой ситуации могли быть вы, ваши близкие.
- Чувство беспомощности и вины, которые не могут помочь пострадавшим и как-то повлиять на то событие, которое это вызвало.
- Возникает чувство гнева, злобы и желания отомстить тому, кто совершил это действо или наоборот холодная ярость.
Что делать, если вы получили травму свидетеля?
- Разговаривайте с родными, близкими
- Старайтесь не смотреть новости, особенно из зоны боевых действий
- Старайтесь не просматривать больше фотографий, которые вас травмировали, меньше их постить у себя на странице, для этого есть публичные лица, блоггеры и украинские СМИ
- Заботьтесь о соседях, близких, родных
- Старайтесь делать то, что делали до войны
- Больше старайтесь гулять на свежем воздухе
- Читайте книги
- Помогайте своим детям учить уроки
- Старайтесь больше двигаться, заниматься физкультурой
- Помните, что все в жизни заканчивается и война тоже
"Помните, что украинцы лучшая нация, успешно борющаяся с российским агрессором, который не думал, что будет такое сопротивление! Мы побеждаем! Наши Вооруженные силы Украины самые лучшие! Нас поддерживает весь Мир и мы обязательно победим! Это только вопрос времени!" - подытожил медик.