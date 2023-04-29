'Транжирить деньги, искать потерянные вещи': астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в мае

В мае звезды будут сильно влиять на нашу жизнь, поэтому стоит быть особенно внимательными и осторожными.

https://news.glavred.info/tranzhirit-dengi-iskat-poteryannye-veshchi-astrolog-rasskazal-chto-mozhno-i-chego-nelzya-delat-v-mae-10466596.html Ссылка скопирована

Астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в мае / УНИАН

Май – это месяц, имеющий большое астрологическое значение. В это время звезды будут сильно влиять на нашу жизнь, поэтому стоит быть особенно внимательными. Известный астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал о том, что стоит делать и чего следует избегать в этом месяце, чтобы преуспеть в различных сферах жизни.

Что можно делать в мае-2023

В мае 2023 года рекомендуется: возвращаться к прошлому, анализировать полученный опыт; возвращаться к мужу или жене, деловым партнерам, особенно в первой половине месяца; пересматривать, доделывать или переделывать старые дела; переделывать документы, восстановить утраченные документы; искать утраченные вещи.

Чего нельзя делать в мае-2023

В мае 2023 года не рекомендуется: рисковать финансами и любыми важными для вас вещами; транжирить деньги на удовольствие; отправляться в дальние путешествия; переезжать; переходить на новое место работы, особенно до 25 мая; в первые две декады месяца открывать новые компании, начинать новый бизнес (этим можно заняться только после 25-26 мая).

видео дня

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео о том, какой прогноз на май дал в интервью Главреду Влад Росс:

Вас может заинтересовать: