Трагически погиб знаменитый актер Джозеф Лара - Тарзан из популярного сериала

Джозеф Лара / кадр из кф Тарзан на Манхэттене

Актер-музыкант Джо Лара, звезда сериала "Тарзан: Эпические приключения", погиб в авиакатастрофе в возрасте 58 лет во время перелета с женой.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, на самолете погибло еще пять человек.

Власти объяснили журналситам, что самолет Cessna C501 упал в озеро Перси Прист около Смирны, штат Теннесси, после вылета из аэропорта округа Смирна-Резерфорд около 11 часов утра в субботу.

Федеральное управление гражданской авиации не разглашало регистрационную информацию о самолете, который направлялся в международный аэропорт Палм-Бич во Флориде.

Спасательные бригады округа Резерфорд были на месте крушения поздно вечером в субботу и планировали работать всю ночь, заявил на пресс-конференции капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс.

Среди выживших также его дочь Лиана.

Жена Джозефа, писатель и диетолог Гвен Лара, основала религиозную мастерскую Weigh Down Workshop, а в 1999 году - Remnant Fellowship Church. Она стала женой Лары в 2018 году.

Джозеф Лара - биография и фильмография

Уильям Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Начинал моделью, прежде чем он получил главную роль в телефильме канала CBS Тарзан в 1989 году на Манхэттене , в котором Король джунглей в Нью-Йорке пытался спасти своего друга-обезьяну.

Затем он сыграл персонажа Эдгара Райса Берроуза в первом синдицированном сериале 1996-97 годов Тарзан: Эпические приключения , снятом в Южной Африке. Он также продюсировал проект.

Он играл на гитаре и выпустил альбом Joe Lara: The Cry of Freedom в 2009 году.

Лара с женой жили в Брентвуде, штат Теннесси. Его дось Лиана родилась от предыдущего брака с Наташей Павлович.

Лара также появлялась в таких боевиках, как Закатная жара (1992), Американский киборг: стальной воин (1993), Последнее равноденствие (1995) и Судный день (2000), а также в сериалах, в том числе Спасатели Малибу и Конан.