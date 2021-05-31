УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Трагически погиб знаменитый актер Джозеф Лара - Тарзан из популярного сериала

31 мая 2021, 10:12

В США в авиакатастрофе погиб актер Джозеф Лара и его жена Гвен Шаблин.

Джозеф Лара
Джозеф Лара / кадр из кф Тарзан на Манхэттене

Актер-музыкант Джо Лара, звезда сериала "Тарзан: Эпические приключения", погиб в авиакатастрофе в возрасте 58 лет во время перелета с женой.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, на самолете погибло еще пять человек.

Власти объяснили журналситам, что самолет Cessna C501 упал в озеро Перси Прист около Смирны, штат Теннесси, после вылета из аэропорта округа Смирна-Резерфорд около 11 часов утра в субботу.

Федеральное управление гражданской авиации не разглашало регистрационную информацию о самолете, который направлялся в международный аэропорт Палм-Бич во Флориде.

Спасательные бригады округа Резерфорд были на месте крушения поздно вечером в субботу и планировали работать всю ночь, заявил на пресс-конференции капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс.

Среди выживших также его дочь Лиана.

Жена Джозефа, писатель и диетолог Гвен Лара, основала религиозную мастерскую Weigh Down Workshop, а в 1999 году - Remnant Fellowship Church. Она стала женой Лары в 2018 году.

Джозеф Лара - биография и фильмография

Уильям Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Начинал моделью, прежде чем он получил главную роль в телефильме канала CBS Тарзан в 1989 году на Манхэттене , в котором Король джунглей в Нью-Йорке пытался спасти своего друга-обезьяну.

Затем он сыграл персонажа Эдгара Райса Берроуза в первом синдицированном сериале 1996-97 годов Тарзан: Эпические приключения , снятом в Южной Африке. Он также продюсировал проект.

Он играл на гитаре и выпустил альбом Joe Lara: The Cry of Freedom в 2009 году.

Лара с женой жили в Брентвуде, штат Теннесси. Его дось Лиана родилась от предыдущего брака с Наташей Павлович.

Лара также появлялась в таких боевиках, как Закатная жара (1992), Американский киборг: стальной воин (1993), Последнее равноденствие (1995) и Судный день (2000), а также в сериалах, в том числе Спасатели Малибу и Конан.

новости шоу бизнеса новости кино
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021 Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1 Байден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствияхБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях "Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью"Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью Украинцы показывают всему миру, как не нужно делатьУкраинцы показывают всему миру, как не нужно делать

Последние новости

11:03
Гороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход
10:57
Человечеству грозят новые смертельные COVID-пандемии: названы главные опасности
10:54
У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу Видео
10:52
Три упражнения, которые увеличат грудь, и другие способы сделать ее больше Видео
10:17
В Москве раскрыли планы по подготовке отключения РФ от SWIFT Видео
Реклама
10:14
Марина Боржемская призналась, где с ней можно познакомиться и о каком мужчине мечтает Видео
10:12
Трагически погиб знаменитый актер Джозеф Лара - Тарзан из популярного сериала
09:55
С какой погоды начнется лето в Украине: прогноз на начало июня Видео
09:51
Прекращение поставок белорусского бензина в Украину: в БНК ответили на слухи Видео
09:50
Будет фартить, как никогда: гороскоп для Тельца на июнь 2021
09:16
Потопы и плавающие авто: Украину накрыли мощные грозы с градом Видео
09:05
31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок Фото Видео
08:55
В Днепре голый мужчина насмерть сиганул с торгового центра Видео
08:48
Гороскоп на 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот Видео
08:36
Почерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в Минске мнение
08:34
Признаки рака: шесть предупреждающих знаков на ногах, которые говорят о растущей опухоли кожи Видео
08:19
Коронавирус пошел на спад: за сутки в Украине заразились чуть более тысячи людей Видео
08:16
Танк и зенитка: мужчина устроил в подвале склад нацистской боевой техники Видео
07:53
Голая подруга в прямом эфире: журналист объяснил дикий ТВ-конфуз Видео
07:43
Удача во всем и везде: что обещает гороскоп Скорпиону в июне 2021
Реклама
07:19
Стали известны новые подробности смерти украинского посла Бешты в Таиланде Видео
07:05
Как приготовить вкусный кофе Латте дома: невероятно простой рецепт Видео
06:46
Турция заставила НАТО быть с Лукашенко помягче мнение
06:45
Ляшко назвал сроки и условия ослабления карантина в Украине Видео
06:26
Журналист объявил о сценарии, при котором окружение Лукашенко организует переворот в Беларуси Видео
06:04
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Фото Видео
06:00
ПДЧ Украины в НАТО: эксперт оценил шансы Киева и сделал прогноз Видео
05:40
Арестович раскрыл детали переноса переговоров по Донбассу из Минска Видео
05:31
Выживают, кто как может: эксперт оценил борьбу Украины с коронавирусом Видео
05:21
В МИД объяснили, почему на встрече Байдена и Путина не состоится сделка по Украине Видео
05:03
День Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии
04:23
В моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкость Фото Видео
03:51
Захват борта Ryanair: в Беларуси вычислили, кого ждали вместо Протасевича Видео
03:02
Дизайнер показал, как может выглядеть новый Mac Pro c уменьшенным корпусом Фото
02:14
Станет ясно, кто друг, а кто враг: что сулит Весам гороскоп на июнь 2021
00:52
Турция смягчила удар НАТО по Беларуси: эксперт объяснил, при чем тут Россия Видео
00:19
В Конгрессе США раскрыли сценарий нового санкционного удара по РФ Видео
00:06
Синоптики назвали дату долгожданного потепления в Украине Видео
30 мая, воскресенье
23:23
Умер 16-летний внук известного юмориста Олега Филимонова Видео
23:10
Невероятно вкусный клубничный смузи: пошаговый рецепт приготовления Видео
Реклама
22:40
Ситуация будет меняться: чего ожидать украинцам от коронавируса этим летом Видео
22:20
От пекла до потопа: синоптик рассказала о погодном феномене летом Видео
21:53
В Украине цены на клубнику бьют рекорды Видео
21:27
Выборы в Госдуму в "ДНР": боевики раскрыли наглый сценарий Видео
21:02
Страна ЕС призвала к новому удару по Минску, подвергнув критике США и Германию Видео
20:52
Полуголая Maruv устроила жаркие танцы на концерте в России Фото
20:33
Врачи назвали список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике Видео
20:30
Ожидаемый долгострой Dying Light 2 получит полную локализацию для Украины Видео
20:21
"Умру и всех постреляю": в РФ мужчина открыл огонь по прохожим, есть раненые Видео
20:09
"Рубят сук, на котором сидят": в РФ разразились обвинением в адрес ЕС из-за встречи Путина и Байдена Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять