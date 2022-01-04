Трагедия в Одесской области: погибла семья из пяти человек

В Одесской области погиба семья из пяти человек / фото Нацполиции

Во вторник вечером в Одесской области погибла семья из пять человек, среди них трое детей. Предварительная причина гибели - отравление продуктами горения, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате инцидента погибли две девочки в возрасте 3-4 года, и мальчик, в возрасте 9 лет.

Представители полиции сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет.

По предварительной информации, семья погибла в результате отравления продуктами горения от топливного генератора.

Напомним, на Буковине в новогоднюю ночь в селе Карапчев произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 30-летний мужчина.

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Также ранее в канун Нового года в Берегово Закарпатской области в жилом доме обнаружили тело 17-летней девушки. По предварительным данным полиции, она скончалась из-за отравления угарным газом.

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