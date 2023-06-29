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Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

Сергей Кущ
29 июня 2023, 12:24 обновлено 29 июня, 12:24
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Товарный дефицит в СССР имел серьезные последствия для жизни советских граждан
Что было в дефиците в СССР
Что было в дефиците в СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В истории СССР одной из самых заметных проблем был товарный дефицит, когда некоторые товары и продукты были доступны только в ограниченных количествах или вовсе отсутствовали на полках магазинов.

Это стало одной из характерных черт советской экономики, которая оказала значительное влияние на жизнь советских граждан.

Так решило правительство

Причины товарного дефицита в СССР были многочисленными. Одной из главных причин было искусственное создание дефицита правительством. Власти контролировали производство и распределение товаров и продуктов, что приводило к их недостатку на рынке. Дефицит также был связан с недостатком эффективных механизмов управления экономикой и недостатком конкуренции в советской системе.

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Что в СССР было дефицитом?

В СССР было несколько категорий дефицитных товаров. В первую очередь, это коснулось товаров бытового назначения, таких как электроника, бытовая техника, автомобили. Недостаток таких товаров ограничивал возможности советского населения в покупке и использовании передовых технологий.

Также продуктовый дефицит в СССР был широко распространенным явлением. Некоторые основные продукты, такие как мясо, сливочное масло, сахар и кофе, были доступны только на карточки или могли отсутствовать в магазинах вовсе. Это создавало проблемы с питанием и неудовлетворенностью потребностей населения.

Товарный дефицит в СССР имел серьезные последствия для жизни советских граждан. Ограниченность выбора и доступности товаров и продуктов вызывала недовольство и неудовлетворенность населения. Советские граждане вынуждены были выстраивать длинные очереди и тратить много времени на поиск дефицитных товаров. Это также способствовало появлению черного рынка и развитию неформальных каналов сбыта.

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