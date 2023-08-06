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Тотальный контроль: почему в СССР цена была выбита прямо на товаре

Сергей Кущ
6 августа 2023, 10:58 обновлено 6 августа, 10:58
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Мы расскажем, почему в СССР цена была выбита на товарах и зачем так делалось.
Почему в СССР цена была выбита прямо на товаре
Почему в СССР цена была выбита прямо на товаре / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Во времена Советского Союза цена на товарах была зачастую выбивали прямо на товарах, а не цепляли к ним ценники, как сейчас. Эта странная практика порождала множество вопросов и обсуждений как внутри страны, так и за ее пределами.

Давайте рассмотрим, почему в СССР цена на товарах была выбита и зачем так делалось.

Централизованное планирование экономики

В Советском Союзе осуществлялась централизованная планировка экономики, что означало, что государство контролировало и регулировало производство и распределение товаров. Фиксация цен на товарах была частью этой системы, позволяя государству регулировать спрос и предложение на рынке.

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Выбивая цены прямо на продуктах, власти пытались избежать спекуляций и повышения цен на эти товары.

Социальное равенство

Одной из целей СССР было достижение социального равенства. Считалось, что фиксация цен на товарах помогала снизить неравенство, так как все граждане могли позволить себе одни и те же товары по одной и той же цене, независимо от своего социального статуса.

Контроль над информацией

Государство могло легко контролировать и манипулировать информацией о ценах, что позволяло формировать определенное восприятие у граждан о доступности товаров и услуг.

Отсутствие конкуренции

В условиях плановой экономики и отсутствия конкуренции цена на товары не зависела от конкуренции между производителями, что могло привести к нерациональному использованию ресурсов.

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