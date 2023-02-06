Тотальное безденежье ходит по пятам: женские имена, которые несут в себе карму бедности

Главред рассказывает, женщины с какими именами испытывают немыслимые проблемы с деньгами и живут в нищете.

Женщины с какими именами испытывают проблемы с деньгами? / ua.depositphotos.com

Каждый из нас хочет иметь достаток в жизни, ведь это является неотъемлемой составляющей нормальной жизни человека. Однако часто бывает так, что кто-то с легкостью достигает невероятных высот в жизни, а кто-то наоборот – всю жизнь работает, прилагает максимум усилий, чтобы заработать деньги, однако продолжает жить в нищете. Оказывается, что имя, которым нас наделили родители, изрядно влияет на нашу жизнь. Главред рассказывает, какие женские имена притягивают бедность и нищету.

Ждет манны небесной

Женщина с этим именем даже не прилагает усилий, чтобы продвинуться в жизни. Она не привыкла работать, а потому постоянно ждет манны небесной. Довольно часто Аделина выходит замуж за богатого мужчину, который всем ее обеспечивает. Такая жизнь этой женщине изрядно нравится, однако не исключено, что со временем отношения с мужем сойдут на нет и благоверный покинет Аделину. Сама же женщина останется без гроша в кармане, поэтому ей придется хвататься за любую работу, лишь бы не нищенствовать.

Ставит перед собой недостижимые цели

Обладательница этого имени очень упряма и требовательна, однако даже эти качества не помогают ей достичь высот в карьере. Лариса часто ставит перед собой грандиозные и одновременно недостижимые цели. И когда все надежды этой женщины разбиваются вдребезги, она впадает в депрессию. Не исключено, что эта женщина найдет утешение в своем несчастье за рюмкой алкоголя. Кроме того, Лариса не привыкла экономить, а потому постоянно тратит все свои сбережения на какие-то мелочи. В связи с этим в жизни этой женщины царит тотальное безденежье.

Работает не по назначению

Женщина с этим именем на протяжении всей жизни работает, не покладая рук. Однако кропотливый труд Елены не дает ей никаких результатов, ведь нищета никак не уходят из жизни. Все дело в том, что эта женщина довольно часто работает не по назначению, а потому эта работа не приносит желаемый доход. Обладательнице этого имени нужно сосредоточиться на своих увлечениях и предпочтениях. Только так Елена сможет преодолеть карму бедности и обеспечить себе счастливую жизнь в благополучии.

Едва сводит концы с концами

Владелица довольно красивого, но редкого имени всегда хочет получить все и сразу, однако в ее жизни так не получается. Поэтому приходится еле сводить концы с концами. Однако гнуть спину ради какой-то копеечки – это не про Римму. Эта женщина считает, что не предназначена для тяжелой работы. Она постоянно находится в поисках себя, но найти дело, которое будет доставлять фантастическое удовольствие, у нее не получается. В связи с этим довольно часто Римма живет в немыслимой нищете.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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