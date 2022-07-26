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ТОП-6 женских недостатков, которые мужчины находят очаровательными

26 июля 2022, 20:20

Чтобы завоевать его сердце, не нужно быть идеальной. Лучше быть самой собой и не стесняться этого.

Женские недостатки, которые нравятся мужчинам
Женские недостатки, которые нравятся мужчинам / pixabay.com

Идеальная женщина глазами мужчины, и то, какой нам кажется, должна быть идеальная женщина в глазах мужчины – это две абсолютно разные женщины. Мы строго судим себя, в то время как мужчины готовы простить нам некоторые недостатки и невинные шалости.

Главред расскажет, какие женские недостатки кажутся мужчинам привлекательными, и на что они с радостью готовы закрывать глаза.

Легкомыслие

Как бы мы не осуждали вечно хохочущих и наивно хлопающих глазками дурочек, в глубине души мы все равно завидуем тому количеству мужчин, которое они к себе притягивают. Потому что они "легкие". Их легко рассмешить, они быстро подписываются на любую авантюру и не пилят за каждую мелочь. Рядом с ними любой мужчина чувствует себя биг боссом, покорителем сердец и вершин. Конечно, это не значит, что вам стоит переламывать себя через колено, если вышеперечисленное – не о вас. Но научиться "отпускать" ситуации и смотреть на мир с позитивом будет полезно каждой женщине. Он это непременно оценит!

"Мужские" черты характера

Слегка попахивает сексизмом – в 21 веке разделять черты характера на мужские и женские. Однако наше воспитание приучает нас к тому, какой должна быть девочка, а какой – мальчик. И если девочка, а потом уже и женщина не чувствует себя в достаточной степени соответствующей высокому и чистому лику идеальной девы, она начинает комплексовать, и отказывает себе во многих любовных радостях. Мужчины тоже уверены, что все женщины – про бабочек и радуги. Поэтому, если им встречается женщина с "мужским" характером, они считают это большой удачей. Ведь им досталась такая уникальная находка! Согласитесь, ведь гораздо приятней быть особенной в глазах кавалера и оставаться самой собой, чем ломать себя, чтобы общество посмотрело на вас одобрительно.

Морщины

Как только на лице женщины появляется первая морщина, она тут же начинает изобретать миллион и один способ, как скрыть ее от своего суженого. Это как с прыщами: в подростковом возрасте были абсолютно у всех, но кто-то лечил кожу, кто-то прятался за слоями тональных средств, а кто-то отпускал ситуацию и наслаждался своей жизнью. Одним словом, мужчинам абсолютно плевать, сколько морщин у вас на лице, и какой возраст вы скрываете в паспорте. Более того, они на подсознательном уровне понимают, что умудренная жизнью и опытом женщина, пусть и с морщинками, сделает их жизнь куда более интересной. Так что гордитесь своим несовершенством – оно привлекательно!

Женские недостатки, которые нравятся мужчинам
Женские недостатки, которые нравятся мужчинам / pixabay.com

Болтливость

Женщины в среднем за день говорят в три раза больше слов, чем мужчины. К тому же информация в нашем мозгу обрабатывается быстрее, поэтому и выдается с большей скоростью и большими порциями. Мужчины часто делают вид, что их раздражает эта наша милая особенность, однако молчание их страшит еще больше. На самом деле любого человека, не важно, какого он пола, больше смущает не количество произнесенных слов, а их содержание. Так что болтайте на здоровье, милые дамы. Влюбленный мужчина слушает вас, как музыку, главное – вовремя фильтровать "плейлист".

Отсутствие косметики

Мужчины в большинстве случаев и не замечают, что вы накрашены (только если вы с макияжем и без по-прежнему остаетесь одним и тем же человеком; все мы видели, какой нереальной силой преображения может стать косметика). Более того, давайте будем честны, красимся мы в основном не для мужчин, а для женщин, чтобы утереть им нос, и для себя, потому что считаем себя недостаточно идеальными. Здоровая самокритика и стремление к самосовершенствованию – дела хорошие, но зацикливаться на том, что не успели накраситься, если опаздываете на свидание – не стоит. Лучше прийти вовремя в своем естественном виде. В конце концов, если у вас на мужчину далеко идущие планы, он рано или поздно увидит вашу естественную красоту без маскировки. Почему бы не сейчас?

Хороший аппетит

С мужчиной или без него, вы имеете право удовлетворять свои базовые человеческие потребности в той мере, в какой требует того ваш организм. К тому же, какой смысл заказывать в кафе только салатик и обезжиренный латте, если вы точно знаете, что это не даст вам сытость, и по приходу домой вы навернете борщеца с котлетками. Девочка не должна есть как птичка. Она вообще никому ничего не должна. Кушайте на здоровье. Это куда лучше, чем таскать картофель фри из его тарелки (к слову, мужчин это удачно нервирует), или провожать голодным взглядом каждую витрину с едой (да, это очень заметно). Хороший аппетит - в еде, в жизни и постели, делают вас в глазах мужчины желанной.

Женские недостатки, которые нравятся мужчинам
Женские недостатки, которые нравятся мужчинам / pixabay.com

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