ТОП-5 ситуаций, в которых можно соврать мужчине

О чем можно соврать мужчине / pixabay.com

Мама в детстве учила нас, что врать нехорошо, что все тайное становится явным и в даже самых спорных ситуациях лучше всего говорить правду. Однако в реальной жизни, особенно, когда дело касается отношений, есть вещи, о которых мужчине можно и нужно соврать. Это не делает вас автоматически предательницей, а его – дураком.

Во многом такая ложь во благо позволяет сохранить любовь и, что немаловажно, самолюбие вашего избранника.

О чем можно соврать мужчине в отношениях, расскажет Главред.

1. О том, любили ли вы кого-то сильнее него

Мгновенно и не задумываясь отвечайте на этот вопрос отрицательно. Делайте удивленные глаза, можете даже оскорбиться тем, что он мог подумать о вас такую гадость. Потому что его вопрос о ваших бывших отношениях задавался с одной-единственной целью – убедиться, что вы все еще любите его. Упоминание других мужчин (даже если вам встречались те, от которых ваши коленки дрожали гораздо сильнее, чем сейчас) в данном случае просто неуместно. Конечно, если вы не хотите скандала, или не планируете вернуться к своему бывшему возлюбленному.

2. О предстоящем сюрпризе

Здесь кажется все совершенно очевидным: можно немного приврать, чтобы ваш благоверный не начал радоваться раньше времени. Но, прежде чем приступить к подготовке сюрприза, стоит все же продумать ответы на каверзные вопросы. Потому что в данной ситуации ваша ложь совершенно точно раскроется, и лучше бы она не задевала чувств вашего мужчины и не ставила его или вас в неловкое положение.

Вранье в отношениях - есть ли ложь во благо? / pixabay.com

3. О причинах расставания

Здесь есть одно огромное "но": к такому обману стоит прибегать исключительно в том случае, если вы приняли решение уйти от мужчины, который не давал на это объективных причин. Так случается: вашим идеальны отношениям и заботливому мужчине завидуют все подружки, а вам в этой паре чего-то не хватает. Здесь у вас есть два варианта: "ты слишком хорош для меня" и "дело не в тебе, дело во мне". И если первый вариант может навсегда "испортить" мужчину для будущих отношений, да и просто будет звучать, как нелепое оправдание, то второй, пусть это и вранье, но спасет и ему и вам несколько нервных клеток. В конце концов вы, как человек, принявший решение о разрыве отношений, должны взять на себя за это ответственность. Вам и отдуваться.

4. О его великолепии

Восхищаться мужчиной и говорить ему комплименты нужно, даже если он ничего такого особенного и не сделал. Потому что ваша похвала для него – сигнал о вашей любви и преданности ему. Что же касается причин, то их, конечно, порой приходится сочинять. И да, ваш благоверный знает, что вы слегка приукрашаете, но ему все равно теплее на душе за то, что его любят не за какие-то подвиги, а просто так.

Когда можно врать мужчине / pixabay.com

5. О чужих тайнах

Каждый раз, когда вы соглашаетесь хранить чужой секрет, вы становитесь на очень ветхий мостик, который может обрушиться в любой момент. Если доверенная вам тайна касается кого-то, кто входит в круг вашего с мужчиной общения (пусть даже не в самый близкий), держите язык за зубами или говорите, что ничего не знаете. Так будет лучше и для ваших отношений, и для человека, который вам доверился. Едва ли желание посплетничать, пусть даже и с возлюбленным, стоит заигрываний с собственной совестью.

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