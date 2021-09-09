Топ-5 продуктов, из-за которых образовывается целлюлит - объяснение врача / flickr.com

Некоторые продукты вызывают образование целлюлита. Но, к сожалению, их полное исключение не гарантирует избавление от него. Об этом на своей странице в Instagram написала диетолог Елена Кален.

В первую очередь, говорит она, целлюлит может образовываться из-за частого употребления продуктов, в которых много кофеина − кофе, какао, крепкого чая, газированных напитков.

"Избыток кофеина нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая от нарушения микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита", — подчеркнула специалист.

Также опасность для внешнего вида несут сахаросодержащие продукты, поскольку усиливается синтез инсулина, что ведет к образованию жира. Сахар повреждает стенки сосудов, из-за чего увеличивается отечность и, как следствие, накапливается целлюлит. По этой же причине опасна соль: она способствует отечности из-за того, что задерживает жидкость в организме.

Фастфуд и полуфабрикаты оказывают схожее с сахаром воздействие на организм, кроме того, они нарушают кровообращение. Наконец, алкоголь стимулирует выработку эстрогена, который способствует скоплению жира (по этой причине у женщин чаще появляется целлюлит).

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